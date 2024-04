Togo : des centaines de candidates aux élections législatives et régionales

Alors que le Togo se prépare pour les élections législatives et régionales du 29 avril 2024, un nombre significatif de femmes sont dans la course électorale, défiant ainsi les normes et les attentes traditionnelles.

Avec 2 348 candidatures validées pour les législatives et 113 sièges à décrocher, quelque 593 femmes sont en course pour le Parlement et 438 femmes pour les régionales, selon des chiffres obtenus auprès de la commission électorale nationale indépendante.

Parmi ces candidates audacieuses se trouvent des personnalités remarquables qui aspirent à apporter une nouvelle perspective et une représentation plus équilibrée dans l'arène politique.

C’est le cas de Victoire Dogbé, actuelle Premier Ministre du Togo et candidate d'UNIR. Parcourant la ville de Vogan, elle séduit les électeurs en mettant en avant le travail déjà accompli et l'importance de poursuivre dans cette voie.

«Nous sommes prêts à aller voter. Et Nous devons voter utile afin que le travail entamé puisse continuer», a déclaré Dogbé lors d’un meeting de campagne dimanche après midi dans le village de Klologo Gagnon.

Son engagement politique est salué par des citoyens comme Adzovi Gati, une cultivatrice locale, qui voit en elle une garantie pour l'avenir des femmes togolaises.

« Avec elle, l’avenir de la femme est assuré», soutient Adzovi Gati

Dans un pays où la représentation féminine en politique est souvent limitée, l’opposante Brigitte Adjamagbo-Johnson, engagé en politique depuis plus de trente ans, incarne la détermination et la résilience . Par sa campagne de terrain incessante, elle appelle les Togolais à soutenir les femmes candidates, soulignant les défis auxquels elles sont confrontées, y compris les risques physiques. Son message résonne comme un appel à l'action pour une participation égalitaire aux élections.

« S'engager en politique est un grand risque, y compris un risque physique. Nous encourageons les Togolais à voter pour ces femmes courageuses qui ont osé se porter candidates », a lancé Adjamagbo-Johson.

Dans un style de campagne différent, Mimi Bossou-Soedjédé privilégie la proximité avec les citoyens, mettant en lumière l'importance de ces élections pour l'égalité des sexes. Pour elle, l'objectif est clair : une parité de genre au sein du prochain parlement togolais. Son optimisme et sa détermination reflètent l'esprit de changement qui anime de nombreuses femmes candidates.

«Si on peut avoir 50 % de femmes à l’Assemblée nationale, ce serait très bien. Nous espérons être là avec d'autres femmes pour composer en parité le parlement. Je suis convaincue que si c'est ainsi, notre pays changera pour le mieux », a expliqué Mimi Bossou-Soedjédé

Actuellement, le Togo compte 17 femmes parlementaires sur 91 députés, tandis que dans les instances locales, elles ne représentent que 13,23% des conseillers municipaux, avec seulement 12 femmes occupant le poste de maire sur 117 communes.