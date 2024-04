Expulsions au Rwanda : Rishi Sunak promet des premiers vols d'ici 3 mois

Le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, a promis lundi que les premiers vols d'expulsion vers le Rwanda pourraient partir dans 10 à 12 semaines et qu'il mettrait fin à l'impasse parlementaire sur une promesse politique clé avant les élections prévues dans le courant de l'année.

Rishi Sunak a fait ces commentaires lors d'une conférence de presse, s'adressant directement au public après avoir promis la semaine dernière que le Parlement resterait en session jusqu'à ce que la législation soit adoptée. La Chambre des communes examinera le projet de loi plus tard dans la journée, puis la Chambre des Lords.

Rishi Sunak a demandé à la Chambre des Lords, qui n'est pas élue, de cesser de bloquer la législation permettant aux autorités d'expulser certains demandeurs d'asile vers le Rwanda, alors qu'il cherche à concrétiser une promesse de campagne visant à "arrêter les bateaux" qui amènent les migrants au Royaume-Uni de manière illégale.

"Trop c'est trop", a déclaré M. Sunak, qui a indiqué aux journalistes que des avions charters commerciaux avaient été réservés pour transporter les demandeurs d'asile. Il a refusé de donner des détails sur combien de personnes devraient prendre ces vols dans les mois à venir. "Nous sommes prêts. Les plans sont en place et ces vols auront lieu quoi qu'il arrive. Aucun tribunal étranger ne nous empêchera de faire décoller les vols", a-t-il déclaré.

Le projet de loi a été bloqué pendant deux mois en raison des allers-retours entre les deux chambres du Parlement, les Lords ayant proposé à plusieurs reprises des amendements qui ont ensuite été rejetés par les Communes. Les Lords n'ont pas le pouvoir d'annuler la législation, mais ils doivent donner leur accord avant qu'elle ne devienne loi.

Le Parti conservateur au pouvoir envisage d'envoyer certains demandeurs d'asile au Rwanda afin de dissuader les migrants de prendre le risque de traverser la Manche sur des bateaux gonflables qui prennent l'eau. Ce projet, poursuivi par trois Premiers ministres au cours des deux dernières années, s'est heurté jusqu'à présent à une série de décisions de justice et à l'opposition virulente des défenseurs des migrants, qui le jugent illégal et inhumain.

La législation actuelle, connue sous le nom de Safety of Rwanda Bill, est une réponse à une décision de la Cour suprême qui a bloqué les vols d'expulsion parce que le gouvernement ne pouvait pas garantir la sécurité des migrants envoyés au Rwanda.

Après avoir signé un nouveau traité avec le Rwanda pour renforcer la protection des migrants, le gouvernement a proposé une nouvelle législation déclarant que le Rwanda est un pays sûr.

Alex Carlile, membre indépendant de la Chambre des Lords, a déclaré que les amendements visaient à améliorer une législation "mal jugée, mal rédigée et inappropriée" qui est "illégale au regard du droit britannique et international actuel".

"C'est, à mon avis, la journée la plus inexplicable et la plus insensible que j'ai vécue en près de 40 ans dans l'une ou l'autre chambre du Parlement", a-t-il déclaré à la BBC. "Ce que Rishi Sunak demande au Parlement, c'est de dire qu'une contre-vérité est une vérité."