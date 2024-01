Un joueur d'échecs chinois déchu de son titre après une ivresse scabreuse

Un joueur d'échecs chinois affirme avoir poursuivi l'association nationale chinoise pour détresse mentale après avoir été déchu de son titre pour avoir bu de l'alcool et déféqué dans la baignoire de sa chambre d'hôtel lors d'une récente compétition.

Yan Chenglong ne nie pas ce qui s'est passé, mais il a écrit dans une plainte civile cette semaine qu'il avait bu une quantité modérée de bière pour célébrer sa victoire avec d'autres joueurs et que certains aliments lui avaient causé des problèmes d'estomac et qu'il n'avait pas pu se rendre aux toilettes à temps.

La plainte a été déposée une semaine après la publication sur les réseaux sociaux d'un message de l'association chinoise de xiangqi décrivant la consommation d'alcool et la défécation. L'association a déclaré qu'une enquête avait révélé que M. Yan avait endommagé les biens de l'hôtel, violé l'ordre public et la bonne conduite, et avait eu un impact négatif sur le tournoi.

Les échecs chinois, appelés xiangqi, sont un jeu de société traditionnel qui reste populaire, en particulier chez les personnes âgées. Les habitants des quartiers jouent dans les parcs et le long des trottoirs, souvent sous le regard de petites foules.

La plainte de M. Yan, qui exige que l'association présente des excuses, rétablisse sa réputation dans les médias et lui verse 100 000 yuans (14 000 dollars) de dommages et intérêts, a été envoyée lundi à un tribunal de la province du Henan, dans le centre de la Chine, selon un message publié sur le compte de M. Yan sur les médias sociaux.

Le message comprend des photos des six pages de la plainte et une enveloppe avec un autocollant de courrier express adressé à un tribunal de la province du Henan, dans le centre de la Chine.

L'association d'échecs a indiqué dans son message qu'elle avait également examiné les informations selon lesquelles Yan avait triché pendant le tournoi, mais qu'elle n'avait pas été en mesure de les confirmer.