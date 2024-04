Biennale de Venise : une première pour le Ghanéen John Akomfrah

Akomfrah, le cinéaste engagé, évoque son parcours et l'importance de la Biennale de Venise

Le cinéaste John Akomfrah, né au Ghana, a partagé son parcours personnel et son engagement artistique lors de sa participation à la Biennale de Venise de cette année. Né en pleine période de troubles politiques en 1966, Akomfrah a été contraint de fuir avec sa mère vers les États-Unis avant de s'installer à Londres. C'est là qu'il a entamé sa carrière artistique dans les années 1980 en tant que cofondateur du Black Audio Film Collective.

Cette année, la Biennale de Venise présente 88 pavillons nationaux, offrant une vitrine unique aux artistes du monde entier. Parmi les nouveautés, des pays tels que le Bénin, l'Éthiopie, la Tanzanie, le Sénégal, le Timor-Leste et le Panama participent pour la première fois, témoignant de la diversité et de la richesse de la scène artistique mondiale.

Akomfrah a souligné l'importance de cet événement artistique majeur, affirmant que représenter la Grande-Bretagne à la Biennale de Venise était pour lui un honneur et une responsabilité. Pour lui, cet événement offre une plateforme exceptionnelle pour évoquer des questions cruciales telles que la migration, le colonialisme et l'identité.

Son œuvre, marquée par la poésie et l'engagement, résonne particulièrement cette année. Avec son installation vidéo intitulée "Écouter toute la nuit la pluie", Akomfrah offre une réflexion profonde sur l'histoire et les enjeux contemporains, tout en invitant les visiteurs à se questionner sur le monde qui les entoure.

Alors que la Biennale de Venise se poursuit, les pavillons nationaux et les œuvres exposées continuent d'attirer l'attention et de susciter des débats sur l'art, la société et la politique. Akomfrah, par son parcours et son engagement, incarne parfaitement l'esprit de cette manifestation artistique d'envergure internationale.