Somalie : l'agriculture sous serre contre l'insécurité alimentaire

En Somalie, une nouvelle génération d’agriculteurs et d’entrepreneurs agricoles mènent une révolution en introduisant des pratiques modernes.

Jeunes et ambitieux, ils permettent notamment aux agriculteurs de la capitale Mogadiscio, de produire des fruits et des légumes tout au long de l’année grâce à un système de serres.

"L'idée de fournir régulièrement des produits frais aux marchés est née en 2014. Nous étions jeunes, avions étudié l'agriculture et venions d'obtenir notre diplôme. Au départ, nous nous sommes concentrés sur l'aménagement paysager, en plantant des arbres dans les hôtels, les maisons et les espaces publics. Cependant, nous avons constaté que la plupart des légumes consommés à Mogadiscio étaient importés de l'étranger. Cela nous a poussés à nous lancer dans l'agriculture intelligente, en utilisant des serres et des systèmes d'irrigation. Notre objectif était de fournir des produits au marché tout au long de l'année", a expliqué Abdurahman Mire, directeur de Green Life Company.

Avec plus de 250 serres réparties dans la périphérie de Mogadiscio, ces exploitations jouent un rôle essentiel dans l'approvisionnement régulier de la capitale somalienne en denrées alimentaires.

"Aujourd'hui, je suis venu au supermarché pour acheter différents types de légumes. Je suis extrêmement satisfait de savoir que ces légumes ont été produits dans notre pays. Avant tout, ils sont biologiques, frais et sains. Le fait de savoir qu'ils proviennent de nos fermes locales nous rassure. J'espère que nos fermes locales continueront à produire davantage et à augmenter leur rendement." a indiquéSucdi Hassan, consommateur.

Après des années de guerre civile, de sécheresses fréquentes et d’inondations récentes, les Somaliens souffrent d’insécurité alimentaire.

"Alors que nous nous dirigeons vers des événements climatiques extrêmes, des sécheresses imprévisibles et des inondations soudaines, l'utilisation de la technologie pourrait être l'un des moyens par lesquels les pays, et en particulier la Somalie, peuvent surmonter le problème de l'insécurité alimentaire et, par conséquent, l'agriculture en serre est et peut faire partie de la solution.", a déclaré George Wamukoya, chef d'équipe AGNES.

La croissance du secteur de l’agriculture sous serre a créé des emplois pour de jeunes diplômés en agriculture.

Selon le Bureau national des statistiques de Somalie, le taux de chômage des personnes âgées de 15 à 24 ans est actuellement de 30,1 %.

La viabilité environnementale de l'agriculture sous serre suscite toutefois des inquiétudes.

Cette méthode nécessite beaucoup d'énergie pour l'éclairage, le chauffage et le refroidissement, et elle est également gourmande en eau.