Vatican : le Pape demande à prie pour les populations en guerre

Au Vatican, le Pape François a exhorté les fidèles chrétiens à prier pour toutes les personnes souffrantes dans le monde. Dénonçant les actes de tortures, mercredi, devant des milliers de croyants rassemblés à la place Saint-Pierre, le souverain pontife a demandé la libération des prisonniers de guerre.

"Nos pensées en ce moment, se dirigent vers les populations en guerre. Pensons à la Terre Sainte, à la Palestine, à Israël, à l’Ukraine, l’Ukraine martyrisée. Pensons aux prisonniers de guerre, que le Seigneur, par sa clémence, les libère tous. Et en parlant des prisonniers, il me vient à l’esprit, pour ceux qui sont torturés, que torturer les prisonniers est quelque chose de très mauvais. Ce n’est pas humain. Pensons à tant de tortures qui blessent la dignité de la personne. Et à tant de personnes torturées. Que le Seigneur aide tout le monde, bénisse tout le monde. Et à vous tous, ma bénédiction".

Le Pape François a aussi plaidé pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza, il a exhorté les belligérants à privilégier la voie du dialogue.