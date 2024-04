Le Pape François prie pour le peuple haïtien

Le pape François a déclaré qu'il pensait aux difficultés rencontrées par le peuple haïtien.

Il s'adressait à des milliers de personnes qui s'étaient rassemblées sur la place Saint-Marc de Venise pour l'écouter célébrer la messe.

"Je pense à Haïti, où l'état d'urgence est en vigueur et où la population est désespérée à cause de l'effondrement du système de santé, de la pénurie alimentaire et de la violence qui pousse les gens à fuir." a déclaré Pape François.

Haïti est dans la tourmente depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse en 2021. La violence des gangs sévit dans la capitale, où des groupes armés contrôlent la majeure partie de Port-au-Prince.

Le pape François a fait part de ses préoccupations concernant plusieurs conflits mondiaux.

"Je pense à l'Ukraine tourmentée, à la Palestine et à Israël, aux Rohingyas et à tant de peuples qui souffrent de la guerre et de la violence. Que le Dieu de la paix éclaire les cœurs pour que grandisse en chacun la volonté de dialogue et de réconciliation." a ajouté le souverain pontife.

Ce voyage représente une sortie de plus en plus rare pour le souverain pontife, âgé de 87 ans, qui a connu un certain nombre de problèmes de santé et de mobilité ces dernières années.

En concluant sa visite à Venise, le pape a demandé en plaisantant à l'assemblée de ne pas oublier de prier pour lui en disant que "ce travail n'est pas facile".