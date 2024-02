Le Pape François subit des examens médicaux après sa grippe

Le pape François, qui a récemment souffert de la grippe, a été transporté dans un hôpital de Rome pour y subir des tests de diagnostic après l'audience papale de mercredi, a indiqué le Vatican, sans donner plus de détails.

Le pape est arrivé à l'hôpital Gemelli sur l'île du Tibre dans une petite Fiat 500 blanche et est reparti sous escorte dans la même voiture après une courte visite.

Plus tôt dans la journée, le pape, âgé de 86 ans, avait été poussé en fauteuil roulant dans la salle d'audience du Vatican, semblant fatigué alors qu'il se laissait lourdement tomber dans son siège. Ces dernières semaines, il a parcouru à pied la courte distance qui le séparait de son fauteuil, mais il a lutté contre les symptômes d'une légère grippe au cours de la semaine écoulée.

Le pape a également annulé des rendez-vous samedi et lundi en raison de la grippe, mais il est apparu comme d'habitude pour la bénédiction de dimanche depuis une fenêtre donnant sur la place Saint-Pierre.

La semaine dernière, François a toussé à plusieurs reprises alors qu'il présidait l'office du mercredi des Cendres dans une église romaine et a choisi de ne pas participer à la procession traditionnelle qui inaugure la période de carême de l'Église.

À la même époque, en 2020, alors que la pandémie de coronavirus commençait à toucher l'Italie, François avait lui aussi souffert d'un gros rhume qui l'avait contraint à annuler plusieurs jours d'audiences officielles et sa participation à la retraite spirituelle annuelle du Vatican. Le Vatican avait déjà supprimé la retraite pour cette année en faveur d'exercices spirituels personnels.

Le pape argentin a subi l'ablation d'une partie d'un poumon dans sa jeunesse en raison d'une infection respiratoire et, en 2021, l'ablation d'une partie de son côlon en raison d'une inflammation intestinale. Depuis l'année dernière, il se déplace en fauteuil roulant et à l'aide d'une canne en raison d'une élongation des ligaments du genou et d'une petite fracture du genou qui rendent la marche et la station debout difficiles.

Le pape a utilisé ses brèves paroles à la fin de l'audience de mercredi pour marquer le 25e anniversaire de la ratification de la Convention sur les mines antipersonnel, exprimant sa "proximité avec les nombreuses victimes de ces engins insidieux qui nous rappellent la cruauté dramatique de la guerre".

Il a également lancé un appel à la paix au Moyen-Orient et en Ukraine et a prié pour les victimes des attentats au Burkina Faso et en Haïti.

À la fin de l'audience, le pape a passé environ une heure à saluer les fidèles depuis son fauteuil roulant, s'arrêtant pour parler, bénir des bébés et échanger des cadeaux.