Maroc : Fès résonne aux sons du festival de la culture Soufie

La ville marocaine de Fès est le théâtre d'un événement emblématique cette semaine, alors qu'elle accueille le Festival de la Culture Soufie.

Cette manifestation, qui en est à sa seizième édition, célèbre la richesse et la diversité du soufisme, une pratique mystique au sein de l'islam. Des participants venus de différents horizons se rassemblent pour partager leurs connaissances et leur art, créant ainsi une atmosphère de spiritualité et de convivialité.

Le festival met en lumière la Tariqa Raissouniya, un groupe de Chefchaouen, une ville nichée dans les montagnes du Rif. Leurs performances, mêlant poésie, chants et récitations soufies, captivent le public et témoignent de l'importance du soufisme dans la culture marocaine.

Parmi les participants, des artistes internationaux se distinguent, tels que Aurélien Pascal, venu de France pour interpréter des compositions de Johann Sebastian Bach. Bien que différente du style traditionnel soufi, sa musique trouve un écho dans la spiritualité de l'événement.

Le festival offre également des ateliers et des sessions interactives, permettant aux visiteurs de plonger davantage dans la richesse du soufisme. Des moments de partage et de réflexion, animés par des experts et des praticiens, enrichissent cette expérience unique.

Le thème de cette année, "Connais-toi toi-même", résonne avec la quête spirituelle du soufisme, invitant chacun à se découvrir et à trouver l'harmonie intérieure.

Le Festival de la Culture Soufie de Fès a débuté le 20 avril et se poursuivra jusqu'au 27 avril.