Toujours souffrant, le Pape François peine à marcher

Le Pape François a de nouveau demandé à un assistant de lire ses remarques et n'a pas pu remonter dans sa papamobile mercredi, les problèmes respiratoires et de mobilité persistants continuant à faire des ravages sur le pontife de 87 ans.

Le Pape François a présidé son audience générale hebdomadaire, qui s'est tenue pour la première fois cette année à l'extérieur, sur une place Saint-Pierre glaciale. Mais il a demandé à un assistant de lire sa leçon de catéchisme, comme il le fait depuis plusieurs jours.

Mercredi dernier, François s'est rendu à l'hôpital pour des examens non spécifiés, dont les résultats n'ont pas été communiqués. Cet hiver, il a souffert par intermittence de ce que le Vatican et lui-même ont qualifié de rhume, de bronchite et de grippe.

À la fin de l'année dernière, le Pape a subi un scanner qui a écarté l'hypothèse d'une pneumonie, mais il a tout de même été contraint d'annuler un voyage dans le Golfe en raison d'une bronchite aiguë et infectieuse.

Le Pape François souffre également d'une fracture du genou et d'une inflammation des ligaments qui, depuis 2022, l'obligent à se déplacer en fauteuil roulant. Mais il a généralement réussi à se déplacer avec une canne ou un déambulateur et l'aide d'assistants pour le mettre en position debout.

Mercredi, cependant, le Pape François a semblé incapable de monter les quelques marches vers sa papamobile à la fin de l'audience, même en s'agrippant aux mains courantes. Des assistants ont rapidement ramené son fauteuil roulant et il s'est rassis. Il a ensuite salué la foule avant de quitter la piazza en fauteuil roulant.

Le pape argentin a subi l'ablation d'une partie d'un poumon dans sa jeunesse en raison d'une infection respiratoire, et il parle souvent en chuchotant, même lorsqu'il n'est pas malade. En 2021, il a subi l'ablation d'une partie de son côlon et, l'année dernière, il a été opéré pour réparer une hernie abdominale et retirer des tissus cicatriciels intestinaux.