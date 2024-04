Le Ghana peine à trouver un accord sur sa dette

Le gouvernement ghanéen a annoncé lundi l'échec des pourparlers visant à restructurer sa dette internationale de 13 milliards de dollars en obligations.

Depuis le 16 mars, des discussions officielles étaient en cours entre le Ghana et deux groupes de détenteurs d'obligations, comprenant des gestionnaires d'actifs occidentaux, des fonds spéculatifs et des banques régionales africaines. Toutefois, le groupe régional a rejeté certaines des propositions, y compris celle permettant de conserver la valeur initiale des obligations avec une maturité prolongée et un coupon réduit.

Dans une déclaration, le gouvernement a indiqué que les pourparlers avaient été suspendus après que le Fonds monétaire international a jugé l'accord non conforme à ses critères de soutenabilité de la dette.

Le ministère des Finances ghanéen a ensuite déclaré que les négociations se poursuivraient pour atteindre un accord conforme aux exigences du FMI.

Cette impasse compromet les efforts du Ghana pour sortir du défaut de paiement et de la crise économique.