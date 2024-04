Roumanie : un refuge prend soin des ours menacés par les chasseurs

L'ours brun a vécu pendant des siècles sous la menace des chasseurs en Roumanie. Quelques personnes ont essayé de les protéger. Une équipe d'Euronews a visité les forêts dans lesquelles les ours et les oursons orphelins ont une chance de vivre en paix, loin des hommes.

Lorsque des ours apparaissent dans les villes de Roumanie, ces animaux sont sauvés et amenés au sanctuaire Libearty bear Zărnești. Tout a commencé il y a 20 ans avec Maya, une ourse captive de la commune de Bran. Cristina Lapis, la fondatrice du sanctuaire a essayé de lui venir en aide, mais n'est pas parvenue à la sauver : _"_Le syndrome de la captivité l'a poussée à manger ses pattes. D'abord la patte droite, puis la gauche. Aucune aide des vétérinaires ou de qui que ce soit n'a pu la sauver. Elle est morte dans mes bras. C'est à ce moment-là que je me suis juré de faire tout ce qui était en mon pouvoir et de donner tout ce que j'avais, argent ou santé, pour qu'aucun autre ours n'ait à subir un tel traumatisme." a-t-elle expliqué.

Le syndrome de captivité est le fait qu'un ours est tellement habitué à la captivité qu'il ne peut pas s'habituer à la liberté. Même dans une forêt, ils tournent en rond, suivant le périmètre de ce qui était leur cage. Dans les montagnes de Hășmaș, il existe un autre refuge pour les ours orphelins.

"Bien sûr, nous pouvons toujours recevoir des ours, mais notre intention et notre espoir ne sont pas de les priver de leur liberté. Car la liberté ne peut être remplacée par rien d'autre. Ici, une clôture électrique leur rappelle qu'ils ne seront plus jamais libres. La liberté est un cadeau que nous recevons tous, hommes et animaux, à notre naissance. Et nous ne pouvons pas la retirer aux animaux ou aux personnes innocentes. Cela vaut aussi pour les ours. Nous avons reçu une vingtaine d'ours les années précédentes, qu'il fallait éviter de tuer." a indiqué Cristina Lapis, fondatrice de Libearty bear Zărnești.

Les ours se développent dans leur habitat naturel. Une fois arrivés au refuge, ils n'ont aucun contact avec les gens, pas même avec ceux qui s'occupent d'eux. C'est ainsi qu'ils ne s'habituent pas à notre présence.

Un reportage de Maia Bondici, Journaliste Euronews en Roumanie.