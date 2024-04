Niger : des militaires russes appelés en renfort

La télévision d'État du Niger a diffusé des images montrant des formateurs militaires russes arrivant dans le pays à bord d'un avion équipé de matériel de sécurité.

Un membre de l'équipe a déclaré à la télévision jeudi que leur mission était d'aider à former les forces nigériennes. Le Niger lutte contre une insurrection de plus en plus grave menée par des groupes liés au djihadisme.

Jusqu'à présent, les États-Unis ont formé les forces nigériennes et considéré le pays comme un allié proche et stable dans une région balayée par des corps d'armée et des tentatives de coups d'État ces dernières années. Mais au début de l'année, le Niger a déclaré qu'il ne reconnaissait plus la présence américaine dans le pays. Il n'a toutefois pas encore ordonné le départ des troupes américaines, selon des responsables américains.

L'émission a déclaré que l'arrivée des formateurs russes faisait suite à un appel entre le président Vladimir Poutine et les chefs militaires du pays, qui cherchent à diversifier leurs partenariats et à atteindre une plus grande souveraineté.