L'exposition "Decolonised structures" revisite l'impérialisme britannique

Winston Churchill est salué comme un héros pour son leadership pendant la Seconde Guerre mondiale, mais ces dernières années, ses commentaires sur la race et ses actions autour de la famine du Bengale de 1943 qui a fait 3 millions de morts parmi les Indiens ont brossé un héritage plus troublant.

Le Premier ministre britannique est l'une des figures historiques dont les statues ont été réinventées par l'artiste Yinka Shonibare.

Il a pris les formes traditionnelles que nous sommes tous habitués à voir et les a décorées avec ses motifs Batik emblématiques.

C’est la réponse de Shonibare au débat sur ce qu’il faut faire des personnages historiques liés à l’esclavage, au colonialisme et aux mauvais traitements infligés à certains groupes ethniques.

"Les gens parlent de l'idée de démolir des statues en raison de l'histoire coloniale de ces personnages. Et j'ai pensé qu'en fait, la meilleure approche était de ne pas les démolir, de la même manière qu'on n'entrerait pas dans une bibliothèque, et commence à brûler les livres que tu n'aimes pas, tu sais ? il dit.

« J'ai donc pensé qu'il valait mieux préserver l'histoire et que les gens comprennent réellement ce qu'ils ont fait, ce qu'a fait la reine Victoria, ce qu'a fait Churchill. Et mon approche est vraiment de les améliorer, de les rendre plus belles."

Les statues vibrantes font partie d'une nouvelle exposition qui s'ouvre à Londres.

L’artiste britannique a passé une grande partie de son enfance au Nigeria et son art explore souvent les relations coloniales enchevêtrées entre l’Afrique et l’Europe.

Mais il porte un jugement équilibré sur les dirigeants passés et sur les décisions qu’ils ont prises.

"Je pense que les êtres humains sont très compliqués. Personne n'est juste un méchant ou personne n'est juste bon. Et je pense que c'est ce qui est très important dans ces débats parce que les gens sont très complexes. Et aussi, quelqu'un qui a vécu au 19ᵉ siècle n'est pas " la même chose que la personne qui vit aujourd'hui. Et vous ne pouvez pas vraiment confondre les idées ou les valeurs du 19ᵉ siècle avec nos valeurs. Nous sommes des personnes différentes. Il est donc important que nous les comprenions dans le contexte dans lequel elles existaient", déclare Shonibare. .

L'un des points forts de l'exposition est « The War Library », une installation de plus de 5 000 livres sur les conflits.

Il existe des traités de paix reliés en coton imprimé, couvrant des pays d'Afrique, d'Europe, du Moyen-Orient, d'Asie et au-delà.

"Le but de The War Library est en fait l'amnésie, d'exposer notre amnésie, de montrer que nous répétons toujours la même chose encore et encore. Et aussi l'importance des archives, l'importance de la mémoire, et aussi de voir cela en réalité, nous avons signé de très nombreux traités de paix et nous avons essayé de résoudre de nombreux conflits, mais pour une raison quelconque, nous revenons toujours au même endroit", explique Shonibare.

L’exposition « États suspendus » s’ouvre à la Serpentine Gallery le 12 avril et se termine le 1ᵉʳ septembre.