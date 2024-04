Egypte : des enfants soudanais trouvent refuge dans une école du Caire

Jouman fait partie des quatre millions d'enfants soudanais qui, selon les estimations, ont été déplacés à l'intérieur du pays et au-delà des frontières - au cours de l'année qui s'est écoulée depuis que les combats ont éclaté entre l'armée et un groupe paramilitaire.

Elle vit aujourd'hui en Égypte où elle fréquente une école pour réfugiés soutenue par Save the Children.

"Les combats ont été très durs. Nous n'avions jamais imaginé fuir le Soudan. Je suis arrivée en Égypte en novembre [2023] avec mes grands-parents. Et mon frère... Il est resté au -Soudan du sud . Nous avons d'abord fui là-bas, puis nous sommes venus en Égypte. Je vis maintenant avec ma mère. Aujourd'hui, je suis venue à l'école, j'ai étudié, et c'est tout. Je veux devenir médecin pour aider les gens et soigner ceux qui en ont besoin. "

Bien qu'elle prenne du plaisir à étudier avec son amie, elle se souvient des beaux jours passés chez elle, au Soudan, avec sa famille.

"J'ai passé de très bons moments au Soudan. J'avais mon frère et un peu de liberté. Mais ici, je reste seulement à la maison. Nous ne pouvons qu'espérer l'aide de Dieu... Lorsque je suis arrivée en Égypte, j'ai dû faire face à de nombreux défis. Je ne pensais pas que j'irais à l'école. Nous avons besoin de livres. Nous avons du mal à trouver une maison car le loyer est cher. Nous avons beaucoup de besoins. "

Mais malgré les difficultés, elle fait partie de ceux qui ont de la chance. Des millions d'enfants au Soudan n'ont pas pu aller à l'école l'année dernière, n'ont pas de nourriture suffisante et des milliers d'entre eux risquent de mourir de maladies.

"L'école accueille des enfants réfugiés du Soudan, du Sud-Soudan, de l'Ouganda et du Kenya explique cet enseignant. C'est ma quatrième année en Égypte et ma troisième année dans mon travail. Nous voyons l'impact des conflits sur les enfants. Certains enfants deviennent violents à cause de la violence qu'ils ont vue. D'autres sont extrêmement silencieux ou ne parviennent pas à se concentrer. D'autres encore sont très sensibles et pleurent pour un rien. Ce sont les différents impacts des conflits et des déplacements. "

Selon Save the Children, un enfant sur deux au Soudan a été exposé à des tirs, des bombardements, des frappes aériennes et d'autres violences au cours de l'année écoulée.

Une situation qu'aucun enfant ne devrait avoir à subir.