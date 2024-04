Soudan : un an de guerre, une crise humanitaire sans issue

Alors que le conflit au Soudan approche de son premier anniversaire, plus de 25 millions de personnes sont confrontées à une crise humanitaire sans issue en vue.

Le pays et ses voisins connaissent l’une des crises humanitaires et de déplacement de populations les plus importantes et les plus difficiles au monde, a déclaré aujourd’hui (9 avril) l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés.

« Le nombre de Soudanais contraints de fuir dépasse désormais les 8,5 millions, dont 1,8 million traversent les frontières », a déclaré Olga Sarrado, porte-parole du HCR, s'adressant aux journalistes à Genève.

Des milliers de Soudanais traversent encore quotidiennement les frontières depuis le 15 avril 2023, dans un exode humain d’une ampleur rarissime sauf dans les premiers stades du conflit.

Le Soudan du Sud reçoit le plus grand afflux de personnes en provenance du Soudan voisin, selon le HCR.

« Six cent trente-cinq mille personnes sont arrivées au Soudan du Sud depuis le 15 avril de l'année dernière », a déclaré Marie-Hélène Verney, représentante du HCR au Soudan du Sud, expliquant que cela représente plus de 5 pour cent de la population du Soudan du Sud.

En termes comparatifs, cela équivaudrait à l’arrivée de 4,5 millions de réfugiés en Allemagne ou de 17,6 millions de personnes fuyant vers les États-Unis en moins d’un an.

« C'est le pays le plus pauvre du monde », a déclaré Verney, s'exprimant depuis Juba, la capitale du Soudan du Sud.

« Vous pouvez imaginer la pression qui s’exerce sur ce pays depuis le 15 avril. La moyenne quotidienne des arrivées depuis le 15 avril dernier, il y a un an, est de 1 800 personnes par jour. Un jour. Chaque jour », a-t-elle souligné.

Ceux qui traversent les frontières, principalement des femmes et des enfants, arrivent dans des zones reculées avec un besoin désespéré de nourriture, d'eau, d'un abri et de soins médicaux.

De nombreuses familles ont été séparées et sont arrivées en détresse.

Les craintes grandissent d’un effondrement de l’économie et d’une aggravation de l’insécurité au Soudan du Sud après que l’un de ses principaux oléoducs, qui traverse le Soudan, ait été endommagé et contraint de fermer.

Alors que la crise des réfugiés s’aggrave, la communauté internationale est confrontée à des pressions croissantes pour qu’elle prenne des mesures urgentes.

Le HCR a déjà observé une augmentation des mouvements de réfugiés soudanais vers l’Europe, avec 6 000 arrivants en Italie depuis la Tunisie et la Libye depuis le début de 2023 – soit une multiplication par près de six par rapport à l’année précédente.

« Malgré l'ampleur de la crise, nous continuons de constater que le financement reste extrêmement faible », a déclaré Olga Sarrado.

Seulement sept pour cent des exigences énoncées dans le Plan régional de réponse aux réfugiés au Soudan pour 2024 ont été remplies.

De même, le plan de réponse humanitaire pour l’intérieur du Soudan n’est financé qu’à hauteur de 6 %.

Le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, coordonne le Plan régional de réponse aux réfugiés, qui demande 1,4 milliard de dollars et cible près de 2,7 millions de personnes dans cinq pays voisins du Soudan.

Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) s’occupe de la réponse au Soudan : le Plan de réponse aux besoins humanitaires et aux besoins humanitaires de cette année prévoit 2,7 milliards de dollars pour atteindre 14,7 millions de personnes.

Les deux plans visent à soutenir quelque 17,4 millions de personnes au Soudan et dans la région.