Soudan : des milliers de déplacés au bord de la famine

Les conséquences de la guerre civile au Soudan sur les populations sont édifiantes.

Un an après le début des affrontements, des milliers de décès ont été enregistrés, 8 millions de personnes ont fuit leur foyer et le manque d’aide additionné aux conditions précaires ont poussé la population au bord de la famine.

À Omdurman, dans un ancien bâtiment scolaire transformé en camp de personnes déplacées, il est difficile de nourrir convenablement les enfants.

"Nous avons un problème avec les enfants qui ont des problèmes de croissance et de nutrition parce qu'ils ne mangent pas la nourriture qui leur convient. La plupart des plats sont composés de lentilles, de riz, de bouillie et parfois, nous préparons des lentilles avec du gombo, des repas (inaudible). Dieu merci, il y a maintenant une organisation qui fournit des repas, probablement composés de compléments alimentaires aux enfants de moins de 5 ans", a expliqué Seham Saleh, déplacé soudanais.

Les agriculteurs se sont également plaints du manque de ressources et de financements, qui entrave les efforts de production alimentaire. De plus, l'augmentation du coût des engrais, la chute du prix des récoltes et le manque d'irrigation ou de travailleurs représentent également un obstacle.

"Le financement (du fonctionnement de la ferme) est devenu très coûteux, le coût des engrais a atteint 35 000 livres (soudanaises) (32 dollars) et les récoltes ne valent plus rien aujourd'hui. Les guerres nous ont affectés et l'économie s'est détériorée, les problèmes ont augmenté et il n'y a pas d'argent liquide. Les agents de sécurité ne travaillent pas et les ingénieurs (agricoles) ne permettent pas à l'eau d'arriver jusqu'à nous. Tout cela nous a affectés, en plus de la guerre, et nous, les agriculteurs, devons rester debout deux ou trois jours pour irriguer un hectare." a expliqué unagriculteur.

L'Organisation mondiale de la santé a déclaré qu'environ 3,5 millions d'enfants âgés de moins de 5 ans souffrent de malnutrition aiguë, dont plus de 710 000 de malnutrition aiguë sévère.

"Dans la distribution de l'aide, nous considérons les États de Khartoum et du Darfour occidental comme les plus touchés, et nous leur fournissons du matériel de secours, des médicaments, un soutien physiologique et des soins médicaux en général, ainsi que des soins environnementaux, y compris l'enterrement des cadavres." a indiqué Khalil Serebal, président du Croissant-Rouge soudanais.

La guerre a éclaté à la mi-avril de l'année dernière, lorsque des tensions latentes entre l'armée du pays, présidée par le général Abdel-Fattah al-Burhan, et les fameuses Forces de soutien rapide, commandées par le général Mohammed Hamdan Dagalo, ont débouché sur des affrontements dans les rues de Khartoum, avant de se propager ailleurs dans le pays.