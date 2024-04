Mali : la junte au pouvoir suspend les activités des partis politiques

La junte malienne a publié un décret mettant fin aux activités des partis politiques, a annoncé mercredi soir le porte-parole du gouvernement, Abdoulaye Maiga, dans un communiqué lu à la télévision d'État.

Le décret suspend jusqu'à nouvel ordre toutes les activités des partis politiques et des "associations à caractère politique" pour des raisons de maintien de l'ordre public, précise le communiqué.

Ce décret intervient après que plus de 80 partis politiques et groupes civils ont publié, le 1er avril, des déclarations communes appelant à des élections présidentielles « dès que possible » et à la fin du régime militaire.

Le pays est dirigé par des juntes depuis des coups d’État consécutifs en 2020 et 2021.

En juin 2022, la junte a annoncé que des élections présidentielles auraient lieu en février et que le pouvoir serait transféré aux civils le 26 mars. Mais les élections ont été reportées et la junte n'a donné aucune autre indication sur ses intentions.