La fin du Ramadan célébrée avec ferveur au Nigeria

Des centaines de fidèles musulmans se sont rassemblés à travers le Nigeria pour célébrer l'Aïd al-Fitr, marquant ainsi la fin du mois sacré de Ramadan. Les prières de l'Aïd, une tradition importante, ont été observées dans les mosquées et les espaces ouverts, où les fidèles se sont réunis en communion.

L'Aïd al-Fitr revêt une importance particulière pour les musulmans du monde entier, marquant la conclusion des 29 ou 30 jours de jeûne rigoureux pratiqué pendant tout le mois de Ramadan.

Baraka Imam, une jeune femme de 25 ans, partage son excitation pour cette journée unique : "Cette journée est très très importante pour moi car elle ne revient qu'une fois par an. Donc, c'est très très important pour moi, je suis tellement excitée que je ne peux même pas exprimer mes sentiments, je suis juste tellement excitée à ce sujet."

Le Ramadan, un pilier de la foi islamique, est un mois de jeûne et de réflexion, visant à renforcer la discipline, le contrôle de soi et l'empathie envers les moins fortunés. Outre le jeûne, les musulmans consacrent également ce mois à des prières accrues, à la récitation du Coran et à des actes de charité.

Saliu Aminu-Shafi, fonctionnaire public, souligne l'importance de la continuité de ces bonnes actions : "Pendant le mois de jeûne du Ramadan, on s'attend à ce que toutes ces bonnes actions que vous avez pratiquées pendant un mois se poursuivent dans les mois suivants."

Les festivités de l'Aïd al-Fitr comprennent également des traditions familiales telles que le partage de repas, le port de vêtements festifs et la distribution de cadeaux. En dépit des défis, la communauté musulmane du Nigeria célèbre cette occasion avec ferveur et joie, renforçant ainsi les liens de fraternité et d'unité au sein de la société.