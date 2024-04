USA : à New-York, des mosquées hébergent les migrants pendant le Ramadan

A New York, aux Etats-Unis, les mosquées de la ville deviennent les refuges de migrants, particulièrement en cette période du sacré du Ramadan alors que la ville fait face à une vague d'immigration qui limite ses capacités d'accueil.

Les centres islamiques sont souvent la première étape des migrants à leur arrivée dans la ville. Les responsables des mosquées, à leur tour, dirigent les migrants vers des organisations locales comme la sienne pour les aider à s'orienter dans les divers services gouvernementaux et autres ressources à leur disposition.

Dans l'est du Bronx, l’imam Omar Niass, originaire du Sénégal a ouvert les portes de sa mosquée aux migrants . Offrir à ces personnes dans le besoin, un peu de répit et d'aide, il n’y voit aucun inconvénient.

''Il peut arriver qu'au bout d'une semaine, nous en recevions 40 ou 60. Ils viennent de plus en plus car ils n'ont nulle part où aller. Ils décident de vivre à la mosquée après leur arrivée. Nous mettons tout en œuvre pour les nourrir et les soutenir. ‘’, raconte-t-il.

Cette générosité à cependant un prix. Omar estime avoir un retard d'environ 7 000 dollars sur le service d'électricité et de 11 000 dollars pour les factures d'eau. Mais le plus important à ses yeux reste, l’aide apporter aux migrants.

" Les nouveaux, qui ne travaillent pas et n'ont pas encore de revenu, demeurent à la mosquée. J'aime les voir. J'aime voir ce qu'ils font parce que certains d'entre eux ont ouvert un commerce, d’autres ont obtenu une autorisation de travail, d’autres encore travaillent dans un restaurant ou dans une station de lavage de voitures.’’, explique Imam Omar Niass, Mosquée Jamhiyatu Ansaru-Deen.

L'année dernière, le maire de New York avait lancé un programme d’aide en direction de 75 églises, mosquées et synagogues qui accepteraient d'héberger des migrants pendant la nuit.

Mais de nombreuses personnes affirment que compter uniquement sur la générosité des communautés religieuses - dont beaucoup luttent déjà pour se maintenir à flot - n'est pas viable à long terme.

Les autorités municipales doivent étendre les programmes d'aide à la location aux migrants et convertir davantage de propriétés publiques vacantes en abris temporaires ou en logements à long terme, a-t-elle déclaré.

Ils doivent également lever les restrictions qui limitent les migrants adultes célibataires à 30 jours dans les refuges gérés par la ville et les familles avec enfants à 60 jours.