Togo : les manifestations contre la nouvelle Constitution interdites

Le gouvernement togolais a déclaré illégales les manifestations de trois jours prévues cette semaine pour protester contre l'arrestation de personnalités de l'opposition et la nouvelle législation supprimant les élections présidentielles, ce qui a accru les tensions dans ce pays d'Afrique de l'Ouest dirigé par la même famille depuis près de 60 ans.

Les ministères de l'Intérieur et de la Sécurité ont déclaré que les manifestations prévues à partir de jeudi perturberaient gravement l'ordre public. Dans un avis distinct, le gouvernement a également reporté les élections législatives au 29 avril, repoussant ainsi le scrutin d'un peu plus d'une semaine.

Un porte-parole de l'opposition à l'origine de la manifestation prévue a déclaré que la coalition réfléchissait à l'opportunité d'organiser les rassemblements. "Chaque fois qu'ils sont en panique, ils sont prêts à utiliser n'importe quel artifice contre l'opposition", déclare Eric Dupuy à l'Associated Press. "Cela ne nous émeut pas."

La semaine dernière, le gouvernement a arrêté neuf militants de l'opposition pour avoir participé à des activités politiques sur un marché. Les neuf ont été libérés mardi soir. Un communiqué du ministère public indique qu'ils ont été arrêtés pour trouble à l'ordre public. Un porte-parole des personnes arrêtées, Thomas Kokou Nsoukpoe, a qualifié ces arrestations d'arbitraires et d'abusives.

Elections directes

La Constitution proposée, qui a été adoptée par les députés à la fin du mois de mars et qui est sur le point d'être promulguée, accorde au Parlement le pouvoir de choisir le président, supprimant ainsi les élections directes. Elle rend probable la réélection du président Faure Gnassingbé à l'expiration de son mandat en 2025.

L'opposition et le clergé estiment que cette loi est une tentative de M. Gnassingbé de prolonger son règne. Les précédentes manifestations de l'opposition au cours des deux dernières décennies, en particulier en 2005 et 2017, ont été meurtrières, avec des centaines de personnes tuées, déplacées et exilées.

"Les réponses du gouvernement aux précédentes manifestations de l'opposition ont été fermes, énergiques et musclées", avance Aimé Adi, qui dirige la branche togolaise d'Amnesty International. _"Les gens sont beaucoup plus craintifs et méfiants en raison des expériences amères du passé, et ils se sentent plus à l'aise dans leurs relations avec le gouvernement._Il est difficile de prédire s'ils répondront en masse à l'appel de l'opposition à manifester."

Conseil des ministres

Le Togo, pays d'environ 8 millions d'habitants, est dirigé par la même famille depuis 57 ans, d'abord par Eyadéma Gnassingbé, puis par son fils. Faure Gnassingbé est au pouvoir depuis 2005, après avoir remporté des élections que l'opposition a qualifiées de simulacre.

Certains experts juridiques estiment que la Constitution pourrait en fait restreindre le pouvoir des futurs présidents, car elle introduit une limite d'un seul mandat et confie des pouvoirs plus importants à une nouvelle personnalité semblable à un Premier ministre. Mais l'opposition craint que la création d'un nouveau rôle - officiellement, celui de président du conseil des ministres - ne devienne un autre moyen pour M. Gnassingbé de rester au pouvoir.