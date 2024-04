Kenya : les dépotoirs à ciel ouvert, un danger pour la santé

À l'occasion de la journée mondiale de la santé, l’Organisation mondiale de la santé a donné l'alerte sur le danger que représente la pollution atmosphérique, source de problèmes respiratoires graves.

Dans les rues de Nairobi, les véhicules rejettent des gaz d’échappement, dont il a été démontré depuis longtemps qu’ils déclenchaient des problèmes respiratoires.

Pendant ce temps, la décharge de Dandora se consume à rythme effréné, quelque part dans la capitale du Kenya. De la fumée toxique envahit l'atmosphère, c'est le quotidien de gens qui vivent dans cette ville, la respiration est exécrable, la résignation des glaneurs.

Jane Muthoni est l’une des personnes qui comptent sur cette montagne de déchets pour vivre.

Mais à quel prix ?

« Nous faisons face à beaucoup de problèmes par ici, il y a trop de fumée de nos jours. Même la respiration est un problème et vous ne pouvez même pas voir qui est en face de vous à cause de la fumée. Je n’ai nulle part où aller et je n’ai rien d’autre. » Dit - elle.

Le Dr. Videlis Nduba, directeur du Centre de recherche sur les maladies respiratoires à l’Institut de recherche médicale du Kenya, soutient que les gouvernements doivent être impliqués pour obtenir de bons soins de santé.

« Il est fantastique que l’OMS plaide en faveur de l’accès universel à la santé, et qu'elle identifie la pollution atmosphérique comme un facteur majeur de mauvaise santé, mais cela nécessite beaucoup de réglementation et de soutien de la part des gouvernants, donc un engagement à investir - dans les infrastructures de santé, et le renforcement des systèmes de santé. Rassembler autant de ressources - afin d’essayer d’offrir un accès approprié aux soins aux populations particulièrement pauvres. Une initiative est en cours au Kenya pour empêcher les femmes de cuisiner avec du charbon de bois et - du bois de chauffage - au profit des combustibles plus propres », dit-il.

Une pollution aux origines diverses, met en péril la vie d'un individu toutes les 5 secondes dans le monde. Selon l'OMS, c'est la première menace sur la santé.

« La pollution de l’air est causée par les émissions des véhicules qui consomment des combustibles fossiles, ainsi que par les serres et les débris. Ces polluants dans l’environnement affectent le système respiratoire, affectent le système cardiovasculaire qui peut également conduire à la mort prématurée. L’OMS plaide pour des politiques fortes et audacieuses concernant l’utilisation de combustibles et d’énergies propres… ». A déclaré, Dre Eunice Omesa, agente technique OMS

Mais l’air pur semble loin pour ceux qui vivent grâce à la décharge de Dandora.