Kenya : les médecins entament leur 3e semaine de grève

Au Kenya, les médecins entament leur troisième semaine de grève.

Le Syndicat des médecins, pharmaciens et dentistes du Kenya (KMPDU), qui représente plus de 7.000 membres, réclame depuis le mois dernier le paiement de leurs arriérés de salaire et l'embauche immédiate de médecins stagiaires.

Il souhaite également que le gouvernement remédie aux retards fréquents de paiements des salaires.

Autre revendication des médecins, l’attribution d’une couverture d'assurance médicale adéquate pour eux-mêmes et les personnes à leur charge.

Le ministre de la santé, Susan Nakhumicha, a déclaré que le gouvernement n'avait pas les moyens d'embaucher les médecins stagiaires en raison de la pression financière qui pèse sur la caisse publique.

Les pourparlers entre les deux parties visant à mettre fin à la grève en cours n'ont jusqu'à présent abouti à aucun accord et d'autres travailleurs de la santé, tels que les agents cliniques, ont également rejoint les médecins dans la grève ce mardi.

Le secteur de la santé kenyan est régulièrement en proie à des grèves.