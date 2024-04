Rwanda : 7 partis soutiennent Kagame pour un 4e mandat

Deux des plus anciens partis politiques du Rwanda, le Parti libéral (PL) et le Parti social-démocrate (PSD), ont soutenu le candidat du Front patriotique rwandais (FPR), Paul Kagame, dans la course à la présidence de juillet.

Le PL et le PSD sont historiquement alliés au parti au pouvoir et leurs dirigeants ont occupé différents postes au sein du gouvernement.

Ces deux partis rejoignent quatre autres petits partis politiques membres d’une coalition de soutien à Kagame, aux côtés du Front patriotique rwandais (FPR) au pouvoir, il s’agit du Parti démocratique idéal (PDI), de l'Union démocratique du peuple rwandais (UDPR), du Parti de la prospérité et de la solidarité (PSP) et enfin du Parti socialiste rwandais (PSR).

Plusieurs groupes de défense des droits humains accusent Paul Kagame de diriger le Rwanda dans un climat de peur, étouffant la dissidence et la liberté d'expression.

L'un des rares concurrents de Paul Kagame au scrutin présidentiel est le chef du Parti vert, dans l'opposition, Frank Habineza.

L'autre concurrente possible de Paul Kagame, Victoire Ingabire, leader du mouvement non enregistré Dalfa Umurunzi (Développement et liberté pour tous), est à ce stade exclue de la course à la présidentielle en raison d'une condamnation antérieure.

Le Rwanda prévoit ses élections présidentielle et législatives le 15 juillet, conformément à une décision l'an dernier du gouvernement d'organiser ces scrutins à la même date.