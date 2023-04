Rwanda : Kagame et Ruto échangent sur la crise dans l'est de la RDC

Le président kényan est en visite au Rwanda depuis ce mardi. William Ruto a rencontré son homologue rwandais Paul Kagame. La crise sécuritaire dans l’Est de la RDC, notamment, était au menu des discussions alors que le torchon brûle toujours entre Kinshasa et .

Les deux chefs d’Etat ont ainsi convenu que l’instabilité dans la région exigeait une "attention constante", saluant néanmoins les "développements positifs observés dans le Nord Kivu" et le déploiement des contingents burundais et ougandais dans la zone.

La situation sécuritaire au Soudan du Sud et en Éthiopie a aussi été évoquée.

William Ruto et Paul Kagame devaient par ailleurs aborder la question des manifestations au Kenya et du renforcement de l’axe Kigali-Nairobi. Cette rencontre a été l’occasion pour les deux pays de signer près d’une dizaine d’accords bilatéraux, principalement dans les secteurs de la santé, de l’agriculture, des nouvelles technologies et du développement.

"Les peuples du Rwanda et du Kenya sont unis par une vision commune d'une région plus stable. Mettre nos ressources en commun, c'est s'approprier notre développement, avec moins de dépendance vis-à-vis du reste du monde."P. Kagame | W. Ruto

William Ruto devait enfin rencontrer la diaspora kényane établie au Rwanda.