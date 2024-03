Vendredi Saint : 10 Philippins participent à de vraies crucifixions

Un villageois philippin a été cloué à une croix de bois pour la 35e fois afin de reconstituer les souffrances de Jésus-Christ dans le cadre d'une tradition brutale du Vendredi saint qu'il a déclaré vouloir consacrer à la prière pour la paix en Ukraine, à Gaza et dans la zone contestée de la mer de Chine méridionale.

Vendredi, plus d'une centaine de personnes ont assisté à la crucifixion de dix fidèles, dont Ruben Enaje, un charpentier et peintre d'enseignes de 63 ans. Les crucifixions réelles sont devenues un spectacle religieux annuel qui attire les touristes dans trois communautés rurales de la province de Pampanga, au nord de Manille.

Le rituel sanglant a repris l'année dernière après une pause de trois ans due à la pandémie de coronavirus. Il a fait d'Enaje une célébrité villageoise pour son rôle de "Christ" dans la reconstitution du chemin de croix pendant le Carême.

Avant les crucifixions, Enaje avait déclaré à l'Associated Press par téléphone jeudi soir qu'il avait envisagé de mettre fin à sa pénitence religieuse annuelle en raison de son âge, mais qu'il ne pouvait pas refuser les demandes des villageois qui voulaient qu'il prie pour des parents malades et pour toutes sortes d'autres maladies.

Le besoin de prières s'est également accentué en cette période alarmante de guerres et de conflits dans le monde, a-t-il déclaré.

"Si ces guerres s'aggravent et s'étendent, davantage de personnes, en particulier les jeunes et les personnes âgées, seront touchées. Il s'agit de personnes innocentes qui n'ont rien à voir avec ces guerres", a déclaré M. Enaje.

Malgré la distance, les guerres en Ukraine et à Gaza ont contribué à faire monter en flèche les prix du pétrole, du gaz et des denrées alimentaires ailleurs, y compris aux Philippines, ce qui rend plus difficile pour les pauvres d'étirer leurs maigres revenus, a-t-il déclaré.

"Plus près de nous, l'escalade du conflit territorial entre la Chine et les Philippines en mer de Chine méridionale a également suscité des inquiétudes, car il s'agit manifestement d'un conflit déséquilibré", a déclaré M. Enaje. "La Chine possède de nombreux navires de grande taille. Pouvez-vous imaginer ce qu'ils pourraient faire ?"

"C'est pourquoi je prie toujours pour la paix dans le monde", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il chercherait également à venir en aide aux habitants des provinces du sud des Philippines, récemment touchées par des inondations et des tremblements de terre.

Dans les années 1980, Enaje est sorti presque indemne d'une chute accidentelle d'un immeuble de trois étages, ce qui l'a incité à se soumettre à la crucifixion en remerciement de ce qu'il considérait comme un miracle. Il a prolongé ce rituel lorsque ses proches se sont remis de maladies graves, l'un après l'autre, et qu'il a décroché de nouveaux contrats de menuiserie et de peinture d'enseignes.

"Parce que mon corps s'affaiblit, je ne peux pas dire s'il y aura une prochaine fois ou si c'est vraiment la dernière fois", a déclaré Enaje.

Lors des crucifixions annuelles sur une colline poussiéreuse du village d'Enaje, San Pedro Cutud à Pampanga, et de deux autres communautés voisines, lui et d'autres dévots religieux, portant des couronnes épineuses de brindilles, ont porté de lourdes croix de bois sur leur dos pendant plus d'un kilomètre sous le soleil brûlant de l'été.

Des acteurs villageois déguisés en centurions romains ont enfoncé des clous en acier inoxydable de 10 cm dans leurs paumes et leurs pieds, puis les ont suspendus à des croix de bois pendant une dizaine de minutes, alors que des nuages sombres s'amoncelaient et qu'une foule nombreuse priait et prenait des photos.

Cette année, Maciej Kruszewski, un touriste polonais qui assistait pour la première fois aux crucifixions, faisait partie de la foule. "Ici, nous aimerions simplement comprendre ce que signifie le fait de célébrer Pâques dans une partie du monde complètement différente", a déclaré M. Kruszewski.

D'autres pénitents marchent pieds nus dans les rues du village et se frappent le dos à l'aide de bâtons de bambou pointus et de morceaux de bois. Par le passé, certains participants ont ouvert des entailles dans le dos des pénitents à l'aide de morceaux de verre pour s'assurer que le rituel était suffisamment sanglant.

La plupart des pénitents, pour la plupart pauvres, se soumettent au rituel pour expier leurs péchés, prier pour les malades ou pour une vie meilleure, et remercier pour les miracles.

Ce spectacle macabre reflète la spécificité du catholicisme philippin, qui mêle traditions ecclésiastiques et superstitions populaires.

Les chefs religieux des Philippines, la plus grande nation catholique d'Asie, ont désapprouvé les crucifixions et les autoflagellations. Selon eux, les Philippins peuvent manifester leur foi et leur dévotion religieuse sans se blesser et en faisant plutôt œuvre de charité, comme le don de sang, mais la tradition perdure depuis des décennies.