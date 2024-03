La France étudie un projet de loi contre la discrimination capillaire

Les législateurs français débattent jeudi d'un projet de loi qui interdirait toute discrimination fondée sur la texture, la longueur, la couleur ou le style des cheveux d'une personne. Ses auteurs espèrent que cette mesure novatrice enverra un message de soutien aux Noirs et aux autres personnes qui ont été confrontées à l'hostilité sur leur lieu de travail et ailleurs à cause de leurs cheveux.

"Il était temps", s'exclame Estelle Vallois, une consultante de 43 ans qui se fait couper les cheveux courts et spiralés dans un salon parisien, où les coiffeurs sont formés pour traiter tous les types de cheveux, ce qui est rare en France. "Aujourd'hui, nous allons encore plus loin pour faire tomber ces barrières de discrimination".

Le projet de loi fait écho à des législations similaires dans plus de 20 États américains. Le projet de loi a été proposé par Olivier Serva, un député français originaire de l'île française de la Guadeloupe, dans les Antilles, qui affirme que s'il est adopté, il fera de la France le premier pays au monde à reconnaître la discrimination fondée sur les cheveux à l'échelle nationale.

Le projet de loi modifie les mesures antidiscriminatoires existantes dans le code du travail et le code pénal afin d'interdire explicitement la discrimination à l'encontre des personnes ayant des cheveux bouclés ou enroulés ou d'autres coiffures perçues comme non professionnelles, ainsi qu'à l'encontre des personnes chauves. Il ne vise pas spécifiquement la discrimination fondée sur la race, bien que ce soit la motivation première du projet de loi.

"Les personnes qui ne correspondent pas aux normes eurocentriques sont confrontées à la discrimination, aux stéréotypes et aux préjugés", a déclaré Olivier Serva à l'Associated Press.

Le projet de loi a une chance d'être adopté lors du vote de jeudi à l'Assemblée nationale, la chambre basse du Parlement, car les membres du parti centriste Renaissance du président Emmanuel Macron et les partis de gauche le soutiennent. Mais il se heurte à l'opposition des députés conservateurs et d'extrême droite, qui y voient une tentative d'importer en France des concepts américains sur la race et la discrimination raciale.

Aux États-Unis, 24 États ont adopté une version de la loi CROWN (Creating a Respectful and Open World for Natural Hair), qui interdit la discrimination raciale fondée sur les cheveux dans l'emploi, le logement, les écoles et l'armée. La loi fédérale a été adoptée par la Chambre des représentants en 2022, mais les Républicains du Sénat l'ont bloquée un mois plus tard.

Les opposants au projet de loi français affirment que le cadre juridique français offre déjà une protection suffisante aux personnes victimes de discrimination en raison de leurs cheveux naturels afro, de leurs tresses, de leurs nattes ou de leurs locks.

Les auteurs du projet de loi ne sont pas d'accord. Ils citent l'exemple d'un steward français noir qui a poursuivi Air France après s'être vu refuser l'accès à un vol en raison de ses tresses et avoir été contraint de porter une perruque avec des cheveux lisses. Aboubakar Traoré a obtenu gain de cause en 2022, après une bataille judiciaire de dix ans. Le tribunal a estimé qu'il n'avait pas été discriminé en raison de ses cheveux, mais parce qu'il était un homme, puisque ses homologues féminines étaient autorisées à porter des tresses.

La France ne recueille pas de données officielles sur la race, car elle suit une vision universaliste qui ne différencie pas les citoyens par groupes ethniques, ce qui rend difficile la mesure de la discrimination capillaire fondée sur la race.

Les défenseurs du projet de loi espèrent qu'il répondra à la longue lutte des Français noirs pour embrasser leurs cheveux naturels, souvent stigmatisés comme grossiers et indisciplinés.

Aude Livoreil-Djampou, coiffeuse et mère de trois enfants métis, a déclaré que si certaines personnes considèrent le projet de loi comme frivole, il s'agit de quelque chose de plus profond.

"Ce n'est pas seulement une question de cheveux. Cela donnera de la force aux gens de pouvoir répondre, lorsqu'on leur demandera de lisser leurs cheveux, qu'ils peuvent dire : "Non, ce n'est pas légal, vous ne pouvez pas attendre cela de moi, cela n'a rien à voir avec ma compétence professionnelle".

Le salon de Mme Djampou-Livoreil s'occupe de tous les types de clients, de ceux qui ont les cheveux lisses à ceux qui ont des boucles serrées. "Il est très émouvant de voir une femme de 40 ans, parfois très haut placée, embrasser enfin sa beauté naturelle. Et cela se produit tous les jours", a-t-elle déclaré.

Mme Vallois, cliente du salon, espère que sa fille de 5 ans vivra à l'avenir dans une société qui ne stigmatise pas leurs cheveux.

"Quand j'étais plus jeune, je me souviens avoir déploré le manque de salons et même de produits capillaires (pour les cheveux crépus) - il fut un temps où, malheureusement, nous devions utiliser des produits conçus pour les cheveux européens et non adaptés à nos cheveux. Je suis heureuse qu'aujourd'hui les choses soient plus accessibles et qu'il y ait du changement", a-t-elle déclaré.

"Il n'y a aucune raison d'avoir honte de ce que l'on est, qu'il s'agisse de nos cheveux ou même du fait que l'on n'en a pas !"