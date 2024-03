Kenya : des barrages de sable pour stocker l'eau en zones arides

Dans des zones arides du Kenya, l’accès à l’or bleu reste un problème majeur. En 2022, seuls 5 % des quelque 245 000 ménages de Makueni avaient accès à l'eau courante. Pour inverser la tendance, des barrages de sable sont en construction.

Le comté produit environ 30 000 mètres cubes d'eau par jour pour une demande de 60 000 mètres cubes.

"J'avais l'habitude de quitter la maison avec mes enfants et de marcher jusqu'aux collines de Mbooni pour aller chercher de l'eau aux sources. Sur le chemin, il y avait des rochers qui nous blessaient les pieds et nous trébuchions. Nous passions trois heures par jour à aller chercher de l'eau.'', raconte Rhoda Peter, habitante de Makueni.

Mais ça c’était avant la construction des barrages de sable dans ces régions. Ces ouvrages empêchent l'écoulement de l'eau et les gros grains de sable se déposent derrière elle, créant un aquifère artificiel qui se remplit pendant les saisons des pluies.

"Lorsque vous construisez un barrage de sable, tout ce qui se trouve en dessous d'un mètre de sable ne s'évapore pas. Les communautés peuvent donc accéder à l'eau pendant le mois le plus sec de l'année, contrairement aux marmites ouvertes où l'eau s'assèche ou aux forages où le niveau de salinité de l'eau augmente au fur et à mesure que l'année s'assèche.", explique Andrew Musila, directeur du développement à l'Africa Sand Dam Foundation.

Le projet est porté par L'Africa Sand Dam Foundation. Depuis 2010, l'association a construit 680 barrages de sable les communautés de Makueni, Machakos et Kitui.

"C'est un phénomène intéressant et magnifique. Il a deux composantes. D'une part, il protège l'environnement et stocke l'eau pendant une longue période pour ensuite fournir non seulement de l'eau, mais de l'eau potable. Car l'un de nos objectifs est d'avoir accès à de l'eau potable, à la fois pour la consommation humaine et pour ceux qui veulent l'utiliser pour leur bétail.’’, a déclaré Mutula Kilonzo, gouverneur du comté de Makueni.

Mais une étude menée dans le comté de Kitui a révélé qu'environ la moitié des 116 barrages de sable étudiés n'étaient pas fonctionnels en raison des facteurs défavorables à l'approvisionnement en eau.