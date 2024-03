Maroc : la rareté d'eau potable inquiète les agriculteurs

Au Maroc, la diminution des précipitations et l'augmentation des barrages et du pompage en amont ont réduit le débit du fleuve Moulouya, ce qui menace les moyens de subsistance d’agriculteurs comme Mimoun Nadori.

A côté des bosquets où sa famille cultive des fruits et des légumes dans ses fermes du nord du pays, l’eau de la rivière a dorénavant un goût salé.

"Quand je me réveille le matin, je vais à la rivière, je goûte l'eau et je rentre immédiatement chez moi parce que c'est la mer que je goûte. Malheureusement, c'est la situation", a déclaré l'agriculteur.

Là où la rivière coulait autrefois des montagnes vers la Méditerranée, elle est aujourd'hui stagnante et permet à l'eau de mer de s'infiltrer à l'intérieur des terres et transformant l'eau, source de vie, en un poison mortel.

"Je possédais deux vaches, c'était mon gagne-pain. Je les emmenais boire de l'eau à la rivière. Je ne savais pas qu'elles tombaient malades parce qu'elles buvaient de l'eau salée. Elles ont bu de l'eau salée pendant environ un an. Au début, ils ont cessé de manger, puis ils sont morts." a indiqué Mimoun.

Nadori a commencé à importer de l'eau pour le poulailler qu'il gère sur place après la mort de ses vaches habituées à boire l'eau de la rivière.

"Nous ne savons pas comment utiliser l'eau. Elle va maintenant à la mer gratuitement. Les eaux usées sont maintenant déversées dans la rivière. Qu'est-ce que je peux dire, on ne peut même pas approcher l'eau de soi parce qu'elle pue. On ne peut pas dire que les gens sont les seuls responsables, c'est 50-50. Cinquante pour cent sont dus à la sécheresse et cinquante pour cent à l'homme." a dit l'agriculteur.

La surexploitation de la rivière a également exercé de nouvelles pressions sur les réserves d'eau souterraines, car les agriculteurs marocains comme Mimoun - ainsi que ceux de l'autre côté de la frontière algérienne toute proche - creusent davantage de puits pour compenser la perte de leur ancien approvisionnement.