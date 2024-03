Maroc : de jeunes influenceurs mettent en lumière Marrakech

Au Maroc, une nouvelle génération d'influenceurs sur les médias sociaux veille à ce que les hauts lieux de la ville historique de Marrakech soient mis en valeur auprès de leurs pairs dans le monde entier.

Après avoir pris une photo de l’emblématique vue du toit de la place Jamaa Lefna, l’influenceur Abderrahim Agunaou la postera sur ses profils Instagram, Facebook et Tiktok pour qu’elle apparaisse sur les fils d’actualité de milliers de personnes.

"À Marrakech, il y a beaucoup de choses qui peuvent être utilisées pour créer du contenu. L'un des meilleurs endroits où je vais est cette terrasse qui vous permet de voir clairement le cœur battant de Marrakech, qui est la place Jamaa Lefna. On peut y prendre de belles photos. Cet endroit offre une vue magnifique sur la mosquée Koutoubia et sur la vieille ville.", a expliqué Abderrahim Agunaou, influenceur sur les médias sociaux.

Tous deux originaires de Marrakech, ils s'amusent à se balader dans la ville à la recherche de chose à filmer et prendre en photo pour faire la promotion de leur ville.

Un travail de rêve à la découverte des nouveaux lieux les plus branchés.

"Nous essayons, par le biais des médias sociaux et des pages officielles que nous avons, de faire connaître cette ville car elle est composée de nombreux endroits. Comme vous pouvez le voir, nous nous trouvons actuellement sur la place Jamaa Lefna. Il y a aussi la Ménara, la Koutoubia et d'autres monuments que nous pouvons promouvoir par le biais des médias sociaux afin qu'ils soient reconnus par les personnes qui n'ont jamais visité la ville auparavant.", a indiquéAbdelouarit Ibaalal, influenceur sur les médias sociaux.

Souvent confrontés à des critiques de la part de générations plus âgées qui leur reproche une addiction au smartphone, ils rétorquent qu’ils utilisent certes leur téléphone mais qu’ils le font à des fins positives comme le lancement d’un commerce :"Nous sommes la génération Z, nous sommes soumis à beaucoup de critiques. On dit que nous sommes irresponsables, que nous utilisons constamment le téléphone et que nous ne faisons rien. Je crois que nous avons la chance d'utiliser la technologie et d'en tirer profit. Nous sommes une génération qui a cet avantage plus que les générations précédentes. Nous pouvons également l'utiliser de manière positive plutôt que négative." a déclaréAbderrahim Agunaou, influenceur sur les médias sociaux.

Pour l'instant, les deux influenceurs travaillent à Marrakech, mais ils disent espérer s'étendre à d'autres villes au Maroc et à l'étranger si l'occasion se présente.