Nouveau cap pour Burna Boy avec “No Sign of Weakness”, un album XXL

Burna Boy revient sur le devant de la scène avec un nouvel album intitulé No Sign of Weakness, disponible depuis ce vendredi. Une sortie très attendue qui marque une nouvelle étape pour l’artiste nigérian, devenu une figure mondiale de l’Afrobeats.

Ce projet est pensé comme une déclaration de résilience. Après une année marquée par une tournée internationale et des performances historiques, Burna Boy revendique son parcours. En avril, il devenait le premier artiste africain à remplir le Stade de France.

Aujourd’hui, il assume sa trajectoire exceptionnelle. Il affirme que No Sign of Weakness est une célébration du fait qu’il est toujours présent après toutes ces années et toutes les épreuves. Il insiste sur l’état d’esprit du disque, qu’il résume ainsi : pas de signe de faiblesse. Selon lui, cette expression est devenue un mantra quotidien, une manière de faire face à tout, même aux choses les plus simples.

Sur le plan musical, l’album affiche des collaborations prestigieuses avec des artistes comme Mick Jagger, Travis Scott et Shaboozey. Il prolonge la dynamique de son précédent opus I Told Them..., nommé aux Grammy Awards en 2023. Burna Boy continue d’ancrer l’Afrobeats dans le paysage musical global. En 2023, la Fédération internationale de l’industrie phonographique a identifié l’Afrique subsaharienne comme la région où le marché de la musique connaît la plus forte croissance au monde.

Le chanteur se souvient aussi de ses débuts. Enfant, lorsqu’on lui demandait ce qu’il voulait devenir, il écrivait rock star. Un jour, un professeur lui a demandé ce que faisaient les rock stars. Il ne savait pas quoi répondre. Il explique aujourd’hui avoir voulu créer un projet dans lequel chaque participant pouvait sincèrement se sentir comme une rock star.

Actuellement à l’affiche de la bande-son du film F1 avec Brad Pitt et Damson Idris, Burna Boy lancera sa nouvelle tournée nord-américaine en novembre. Il y présentera une scène circulaire pour offrir au public une expérience équitable.

Pour lui, la scène reste un lieu essentiel. Il confie qu’il s’y amuse plus que n’importe qui. Et il ajoute, en souriant, que lorsqu’il mourra, il espère trouver une scène au paradis.