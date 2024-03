Sénégal : la liesse après la libération de Sonko et de Diomaye Faye

Des milliers de partisans du principal leader de l'opposition sénégalaise, Ousmane Sonko,mais aussi de Bassirou Diomaye Faye, son fidèle numéro 2, se sont retrouvés dans les rues de Dakar. Ils ont attendu Sonko devant son domicile, pour fêter sa libération après huit mois d’incarcération.

A moins de dix jours du premier tour de l’élection présidentielle, ces opposants de taille rejoignent la campagne électorale qui a démarré samedi.

Bassirou Diomaye Faye, a pris la parole au milieu de la foule pour remercier les militants qui les ont soutenu jusqu'au bout : "nous sommes très satisfaits de votre engagement. Je tiens à ajouter que durant tout le temps que j'ai passé en prison, je n'ai pas vu ni ressenti de lassitude de votre part dans la poursuite de ce combat."

Ousmane Sonko et son second Bassirou Diomaye Faye, doivent surtout leur liberté à la loi d’amnistie votée une semaine plus tôt par l’Assemblée nationale et qui vise tous les délits ou crimes "ayant des motivations politiques".

Moustapha Sané, sympathisant du parti de Sonko, PASTEF, est venu faire la fête : "Je n'ai jamais eu une aussi bonne nouvelle. C'est une très bonne chose pour moi et pour le peuple sénégalais. Tout le monde est content".

Ces libérations marquent l’épilogue d’une saga politico-judiciaire qui dure depuis maintenant trois ans entre Ousmane Sonko et le président Macky Sall. Le choc de ces titans sur la scène politique sénégalaise a provoqué de graves émeutes en mars 2021 puis juin 2023, conduisant à une soixantaine de morts, de nombreux blessés et d'importants dégâts matériels dans le pays.