Indice de développement humain : 9 pays d'Afrique en bas de la liste

De nombreux pays se remettent de la pandémie de Covid-19, mais ce n'est pas le cas des plus pauvres, dont un grand nombre voient leur situation se détériorer, a déclaré mercredi le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).

Achim Steiner, directeur de l'agence, a déclaré qu'après deux décennies au cours desquelles les pays riches et les pays pauvres se sont rapprochés en termes de développement, cette constatation constitue "un signal d'alarme très fort" indiquant que les nations sont en train de s'éloigner les unes des autres.

L'indice de développement humain établi par l'agence depuis 1990 devrait atteindre un niveau record en 2023, après les fortes baisses enregistrées au cours des années 2020 et 2021, marquées par la pandémie. Mais dans la moitié des pays les plus pauvres du monde, le développement reste inférieur aux niveaux d'avant la pandémie de 2019, selon le rapport.

"C'est un monde de riches contre un monde de pauvres dans lequel nous voyons le développement se dérouler de manière très inégale et partiellement incomplète", a déclaré M. Steiner lors d'une conférence de presse. "Pourquoi cela est-il important ? Non seulement parce que cela crée plus de vulnérabilité, mais aussi plus de misère, une pauvreté prolongée et des inégalités croissantes."

Les inégalités croissantes sont aggravées par la concentration de la richesse économique, selon le rapport.

Il souligne que près de 40% des échanges mondiaux de marchandises sont concentrés dans trois pays ou moins. Il indique également que la valeur boursière des trois plus grandes entreprises technologiques en 2021 - Amazon, Apple et Microsoft - dépassait le Produit Intérieur Brut de plus de 90% des 193 pays membres de l'ONU cette année-là.

M. Steiner a déclaré que les nations du monde devraient unir leurs forces pour se concentrer sur les principales menaces du XXIe siècle, en particulier le changement climatique, la prochaine pandémie et l'émergence d'une économie numérique et de l'intelligence artificielle. Mais au lieu de cela, a-t-il averti, on assiste à une division croissante et à une frustration et une polarisation de plus en plus grandes.

Selon lui, l'émergence du populisme, anti-élite et hostile à la coopération internationale, a constitué une réponse significative. Cela "divise de plus en plus les sociétés, radicalise le discours politique et monte essentiellement de plus en plus de gens les uns contre les autres".

Le rapport indique que la progression de l'action collective mondiale pour relever les grands défis de la planète est entravée par l'émergence d'un "paradoxe démocratique" : 90% des personnes dans le monde approuvent la démocratie mais, pour la première fois, plus de la moitié des personnes interrogées dans le cadre d'une enquête mondiale ont exprimé leur soutien à des dirigeants qui risquent de saper les fondements de la démocratie.

Les conflits territoriaux continueront de surgir, mais les menaces qui pèsent sur la sécurité humaine au XXIe siècle nécessiteront plus souvent la capacité de collaborer, a déclaré M. Steiner.

"Nous nous enfonçons de plus en plus dans une situation où notre capacité à résoudre les problèmes est en fait compromise", a-t-il déclaré. "Vous n'arrêterez pas le changement climatique avec des missiles. Vous n'arrêterez pas la prochaine pandémie à votre frontière avec un char d'assaut, et vous n'arrêterez certainement pas la cybercriminalité avec des missiles."

M. Steiner a déclaré qu'il était important de faire baisser la température, les perceptions erronées et la désinformation "parce qu'elles sont en fait utilisées comme des armes pour monter les gens les uns contre les autres". Il a ajouté qu'il fallait également examiner attentivement "les cas où l'inégalité est devenue si extrême qu'elle érode la volonté politique de coopérer".

Le rapport appelle à une augmentation des dépenses pour les biens publics mondiaux qui profitent à tous, notamment pour stabiliser le climat et la planète, pour exploiter les nouvelles technologies afin d'améliorer le développement humain, et pour améliorer le système financier mondial au profit des pays à faible revenu.

L'indice de développement humain mesure les éléments clés d'une vie longue et saine, de l'acquisition de connaissances et de l'atteinte d'un niveau de vie décent.

Sur la base des derniers chiffres de 2022, les dix pays ayant les scores de développement humain les plus élevés sont la Suisse, la Norvège, l'Islande, Hong Kong, le Danemark, la Suède, l'Allemagne et l'Irlande, ex aequo à la septième place, Singapour, ainsi que l'Australie et les Pays-Bas, ex aequo à la dixième place. Les États-Unis sont à égalité avec le Luxembourg à la 20e place.

Les dix pays dont le développement humain est le plus faible sont la Sierra Leone, le Burkina Faso, le Yémen, le Burundi, le Mali, le Tchad, le Niger, la République centrafricaine, le Sud-Soudan et la Somalie. Tous ces pays, à l'exception du Yémen, se trouvent en Afrique.