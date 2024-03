Expulsions au Rwanda : quel impact sur les demandeurs d'asile ?

Le Parlement britannique est en train de débattre du projet d'expulsion des demandeurs d'asile vers le Rwanda, qui a été annoncé pour la première fois en 2022. Mais ce projet n'est déjà pas sans conséquence sur les demandeurs d'asile.

Les ONG travaillant avec les réfugiés et les migrants affirment que les demandeurs d'asile se trouvant déjà au Royaume-Uni ont été fortement affectés par la crainte d'être expulsés vers le pays d'Afrique de l'Est.

La peur de l'expulsion

Sami est un réfugié afghan de 20 ans qui a quitté son pays en 2020, à l'âge de 16 ans, après que sa famille a été tuée.

Il est arrivé au Royaume-Uni en janvier 2022, croyant que son voyage éprouvant était enfin terminé.

"Je ne pouvais pas manger, j'étais coincé dans ma chambre", a-t-il déclaré à Africanews. "J'avais l'impression que nous avions pris la mauvaise décision de venir au Royaume-Uni et qu'ils allaient maintenant nous envoyer au Rwanda. Nous avions tellement peur.’’

Depuis, sa demande d'asile a été approuvée et il reprend le cours de sa vie, mais de nombreux amis qu'il s'était faits ont depuis quitté le Royaume-Uni pour l'Irlande voisine, où ils espèrent demander l'asile.

Risque d'exploitation

Les ONG britanniques estiment que le plan n'atteindra pas l'objectif déclaré du gouvernement, qui est d'arrêter les trafiquants et de réduire l'immigration au Royaume-Uni, mais qu'il poussera au contraire les demandeurs d'asile vulnérables à se faire exploiter davantage.

Le Refugee Council, une organisation caritative britannique de premier plan qui travaille avec les demandeurs d'asile et les réfugiés, a publié un rapport à la fin de l'année 2023 indiquant que la politique avait déjà conduit à la disparition des contacts entre les réfugiés et les organisations de soutien et qu'elle avait causé une grande détresse, de la panique et de la peur.

Dans une déclaration à Africanews, Enver Solomon, directeur général du Conseil des réfugiés, a déclaré : "Non seulement le plan rwandais est inhumain et risque d'avoir un impact dévastateur sur la santé et le bien-être des demandeurs d'asile au Royaume-Uni, mais il est également totalement irréalisable."

Nick Beales, responsable des campagnes au Forum des réfugiés et des migrants de l'Essex et de Londres (RAMFEL), explique qu'il a pu constater directement l'impact de ce plan auprès des personnes avec lesquelles son organisation travaille.

Cependant, en avril de la même année, l'ancien Premier ministre Boris Johnson a annoncé que toute personne arrivée illégalement après le 1er janvier 2022 serait expulsée vers le Rwanda, à environ 6 400 km de là.

Sami a été dévasté par la nouvelle

"Il est presque certain que ce plan incitera les gens à rester dans la clandestinité et dans l'ombre plutôt que d'attirer l'attention des autorités", déclare M. Beales. "Les gens seront alors davantage exposés au risque d'exploitation et d'esclavage forcé, tout ce que le gouvernement prétend essayer d'empêcher.

Débat à venir

Le plan est toujours débattu au Parlement et devrait revenir à la Chambre des communes dans les semaines à venir.

Le parti conservateur au pouvoir, dirigé par le Premier ministre Rishi Sunak, s'est engagé à faire décoller le premier vol d'expulsion au deuxième trimestre de l’année.

Entre-temps, les demandeurs d'asile continuent de traverser dangereusement la Manche pour se rendre au Royaume-Uni.

Début mars, une fillette de 7 ans est décédée après le chavirement d'un bateau dans lequel elle se trouvait et qui tentait d'atteindre les côtes britanniques.