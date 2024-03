Les Houthis tirent un missile contre un navire sous pavillon libérien

Les rebelles houthis du Yémen ont tiré des missiles sur un porte-conteneurs battant pavillon libérien en mer Rouge. Une explosion s'est produite à proximité du navire, mais n'a causé aucun dommage, ont indiqué les autorités.

Le capitaine du navire a signalé l'explosion lundi et a déclaré que personne n'avait été blessé, a indiqué le centre d'opérations commerciales maritimes de l'armée britannique. L'UKMTO a ensuite identifié le navire comme étant le Pinocchio, géré par une société singapourienne.

Les Houthis ont utilisé deux missiles balistiques antinavires lors de l'attaque, a indiqué le Commandement central de l'armée américaine.

Le porte-parole militaire des Houthis, le général de brigade Yahya Saree, a revendiqué l'attaque tôt mardi dans une déclaration préenregistrée, affirmant que le Pinocchio était un navire américain, sans fournir de preuves à l'appui de cette affirmation.

Il a déclaré que les Houthis poursuivraient leurs attaques, dans le but de faire pression pour mettre fin à la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza. Toutefois, les attaques menées par les Houthis contre les navires depuis novembre ont de plus en plus souvent un lien ténu ou inexistant avec Israël, les États-Unis ou d'autres pays impliqués dans la guerre.

L'attaque de lundi survient après qu'un missile des Houthis a frappé un navire commercial dans le golfe d'Aden la semaine dernière, tuant trois membres de l'équipage et forçant les survivants à abandonner le navire.

Il s'agit de la première frappe mortelle dans le cadre d'une campagne d'attaques menées par le groupe soutenu par l'Iran contre la guerre menée par Israël contre le Hamas dans la bande de Gaza. Les Houthis affirment que ces attaques sont destinées à faire pression sur Israël pour qu'il arrête la guerre, mais leurs cibles ont de plus en plus souvent peu ou pas de rapport avec le conflit.

Parmi les autres actions récentes des Houthis, citons l'attaque, le mois dernier, d'un cargo transportant des engrais, le Rubymar, qui a coulé après avoir dérivé pendant plusieurs jours, et l'abattage d'un drone américain d'une valeur de plusieurs dizaines de millions de dollars.

Les États-Unis ont mené une série de frappes aériennes ciblant les Houthis depuis janvier, mais elles n'ont pas encore mis fin aux attaques des rebelles contre le transport maritime, ce qui a perturbé le commerce en mer Rouge, une voie navigable cruciale pour l'énergie et le transport de marchandises entre l'Asie, le Moyen-Orient et l'Europe.

Lundi, les forces américaines ont effectué six frappes qui ont permis de détruire un drone sous-marin des Houthis et 18 missiles antinavires, a indiqué le Commandement central. La chaîne d'information satellitaire Al-Masirah des Houthis a fait état de frappes américaines dans les provinces de Hodeidah et de Saada, tenues par les Houthis au Yémen.