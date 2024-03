Haïti : le Premier ministre Ariel Henry annonce sa démission

Le Premier ministre haïtien Ariel Henry a démissionné.

S'exprimant depuis Porto Rico, l’ex-premier ministre est empêché de rentrer à Port-au-Prince depuis début mars.

"Après que le conseil des ministres de ce soir a accepté de mettre en place un conseil présidentiel de transition, les membres de ce conseil seront choisis après accord avec les différents secteurs de la vie nationale. Le gouvernement que je dirige se retirera immédiatement après la mise en place de ce conseil", a déclaré Ariel Henry, ex-Premier ministre d'Haïti.

Le pays en proie à des violences ne possède aujourd’hui ni président ni Parlement ni Premier ministre.

Dans la foulée de cette décision, un conseil présidentiel de transition va être crée et un Premier ministre par intérim devrait être nommé prochainement.

Les dirigeants du bloc commercial des Caraïbes CARICOM s’est réuni lundi en Jamaïque en présence de représentants des Nations Unies dont la France et les Etats-Unis.

L'objectif de cette réunion urgente était de discuter des moyens de mettre fin à la spirale de la violence en Haïti où des bandes criminelles ont envahi 80 à 90% de la capitale haïtienne et fermé ses principaux aéroports internationaux.

L’état d’urgence a été décrété par les autorités haïtienne il y a une semaine. Un couvre-feu a été prolongé ce lundi jusqu’à jeudi dans le département de l’ouest o se situe la capitale Port-au-Prince.

A l'issue de ces pourparlers, M**. Blinken a annoncé l'octroi de 100 millions de dollars supplémentaires pour financer le déploiement d'une force multinationale en Haïti**, ainsi qu’une aide humanitaire supplémentaire de 33 millions de dollarset la création d'une proposition conjointe acceptée par les dirigeants des Caraïbes et "toutes les parties prenantes haïtiennes pour accélérer la transition politique" et créer un "collège présidentiel"**.

