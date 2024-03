Haïti : la chronologie de la crise

Haïti est à nouveau confronté à une vague de chaos alimentée par les guerres de gangs, qui se sont intensifiées depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse en 2021. Les chefs de gangs sont devenus de plus en plus violents et de plus en plus puissants, profitant de la vacance du pouvoir dans ce pays des Caraïbes pour se renforcer.

Alors que les gangs continuent de sévir en Haïti, le Premier ministre haïtien, Ariel Henry, reste bloqué à l'extérieur du pays en raison de la fermeture de l'aéroport. Voici comment Haïti en est arrivé là :

Janvier 2010

Haïti est secoué par un tremblement de terre de magnitude 7,0, qui fait environ 220 000 morts et plonge le pays dans une crise humanitaire.

Juillet 2021

Le président haïtien Jovenel Moïse est assassiné à son domicile par un groupe de mercenaires étrangers dans le cadre d'un complot qui, selon les autorités, impliquait des officiers d'élite de la police haïtienne. Cet assassinat attire l'attention du monde entier et déclenche la spirale de la violence des gangs qui s'aggrave de mois en mois.

Janvier 2023

Après que le gouvernement haïtien a refusé d'organiser des élections, invoquant des niveaux de violence sans précédent de la part des gangs, Haïti est dépouillé de ses derniers représentants démocratiquement élus. Les critiques disent que cela a exacerbé le déclin démocratique et transformé le pays en une "dictature" de facto.

29 février 2024

Des gangs haïtiens mènent une série d'attaques coordonnées dans la capitale, Port-au-Prince, tuant au moins quatre policiers. Le puissant chef de gang Jimmy Chérizier, plus connu sous le nom de Barbecue, revendique la responsabilité de ces attaques.

Jimmy Chérizier affirme qu'il voulait capturer des policiers et des fonctionnaires et empêcher le retour du Premier ministre Ariel Henry, qui se trouvait au Kenya pour faire pression en faveur de la création d'une force de police internationale soutenue par les Nations unies pour lutter contre les gangs en Haïti.

1er mars

Ariel Henry signe un accord avec le Kenya pour déployer 1 000 policiers dans le pays caribéen afin de lutter contre la violence des gangs, un processus laborieux retardé par un tribunal qui a jugé le déploiement anticonstitutionnel.

2 mars

En Haïti, les gangs continuent de mener des attaques, cette fois en prenant d'assaut deux des plus grandes prisons du pays et en libérant plus de 4 000 détenus. La police lance un appel à l'aide urgent, affirmant que les forces de sécurité sont débordées.

3 mars

Le gouvernement haïtien déclare l'état d'urgence et un couvre-feu nocturne, dans l'espoir de contrôler l'explosion de violence.

4 mars

Des gangs lourdement armés tentent de prendre le contrôle du principal aéroport international d'Haïti, interrompant les vols et alimentant le chaos, alors que le Premier ministre Ariel Henry reste hors du pays à la suite d'un voyage au Kenya. De nombreux Haïtiens se demandent où se trouve leur chef.

5 mars

Ariel Henry atterrit à Porto Rico après que le chef de gang Chérizier lui ait déclaré la guerre. Le Premier ministre était à bord d'un vol charter à destination de la République dominicaine, qui partage l'île d'Hispaniola avec Haïti, mais le vol a été détourné après que le pays a annoncé qu'il suspendait le trafic aérien avec Haïti.

6 mars

Henry étant toujours bloqué hors de son pays, les politiciens haïtiens commencent à former des alliances et à se disputer le pouvoir. Henry fait face à des pressions croissantes pour démissionner, tant à l'intérieur d'Haïti qu'au niveau international.

7 mars

Haïti reste paralysé, les gangs continuant à sévir. Le pays prolonge le couvre-feu nocturne et l'état d'urgence. Pendant ce temps, Henry, le dirigeant du pays, reste silencieux et parcourt le monde pour tenter de négocier un retour dans son pays, ce qui semble de plus en plus improbable.