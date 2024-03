Expulsions au Rwanda : les Lords compliquent les projets de Sunak

Au Royaume Uni, Rishi Sunak a essuyé plusieurs défaites de taille à la Chambre des Lords concernant son projet de loi controversé sur le Rwanda.

Les Lords ont voté cinq amendements qui, s'ils sont adoptés, rendront plus difficile pour le parlement de déclarer le pays africain "sûr" et obligeront le gouvernement à se conformer au droit national et international.

Les votes ne rejettent pas complètement le projet de loi, mais déclenchent une partie de "ping-pong" parlementaire entre les Lords et les Communes jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé.

En plus de forcer les juges à considérer le Rwanda comme étant un pays sûr pour les migrants, le projet de loi de M. Sunak sur la sécurité au Rwanda est conçu pour donner aux ministres le pouvoir d'ignorer des sections clés de la loi britannique sur les droits de l'homme et d'autres règles internationales qui s'opposent aux déportations.

Ce plan est considéré comme un élément central de la politique de Rishi Sunak visant à "stopper l’arrivée de bateaux de migrants illégaux" .

Le projet de loi devrait être adopté d'ici la fin du mois et les ministres ont promis que les premiers vols vers le Rwanda auraient lieu "au printemps".