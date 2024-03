OTAN : la Russie réagit à l'adhésion de la Suède et de la Finlande

La Russie va déployer des armes supplémentaires dans ses régions pour faire face aux menaces qui pourraient provenir de Suède et de Finlande.

Cette décision est une réaction du gouvernement russe à l’adhésion de ces pays à l’OTAN. La Finlande ayant rejoint l'Organisation du traité de l'Atlantique nord en avril 2023 et le parlement hongrois a approuvé lundi la demande d’adhésion suédoise.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré samedi :que : "La conclusion que nous tirerons pour notre sécurité est que nous avons déjà pris une décision organisationnelle. Des armes supplémentaires seront localisées, stationnées, déployées sur place, qui seront adaptées aux menaces qui pourraient apparaître sur le territoire de la Finlande et de la Suède."

L'adhésion de la Suède signifie que les membres de l’OTAN entoureront la quasi-totalité de la mer Baltique, stratégiquement importante, qui borde la Russie. Un élément qui pourrait renforcer la dissuasion de l'alliance contre Moscou selon les experts politiques.

M. Lavrov a également commenté la perspective d'un engagement militaire avec l'OTAN après que plusieurs personnalités occidentales ont fait des commentaires sur l'Ukraine et le déploiement de troupes.

"Il y a eu beaucoup de matériel analytique au cours des deux derniers mois, que l'Occident semble commencer à comprendre l'inutilité, la futilité et la nocivité de continuer à inciter l'Ukraine à une action militaire, mais les dernières déclarations à la fois de Macron et du secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin et la conversation des généraux allemands indiquent encore que le parti de la guerre ne veut pas changer son cours vers l'infliction d'une défaite stratégique à la Russie sur le champ de bataille.", a fermement ajouté le ministre des affaires étrangères russe.

L'Allemagne et la Pologne ont affirmé mardi qu'elles n'enverraient pas de troupes en Ukraine.

Le chef de l'OTAN qui a également déclaré que l'alliance militaire dirigée par les États-Unis n'avait pas l'intention d'envoyer des troupes en Ukraine.

Les responsables français ont par la suite cherché à clarifier les propos du président français Emnnauel Macron et à atténuer les réactions négatives, tout en insistant sur la nécessité d'envoyer un signal clair à la Russie pour lui signifier qu'elle ne peut pas gagner en Ukraine.

Le Kremlin a prévenu que si l'OTAN envoyait des troupes de combat, un conflit direct entre l'alliance et la Russie serait inévitable.

L'Allemagne et la Pologne ont affirmé mardi qu'elles n'enverraient pas de troupes en Ukraine.

Le chef de l'OTAN qui a également déclaré que l'alliance militaire dirigée par les États-Unis n'avait pas l'intention d'envoyer des troupes en Ukraine.