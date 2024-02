Guerre Israël-Hamas : un quart de la population de Gaza proche de la famine

Ce mardi 27 février, le coordinateur humanitaire des Nations unies, Ramesh Rajasingham a tiré la sonnette d'alarme en déclarant qu'au moins un quart de la population de Gaza est proche de la famine.

La situation humanitaire à Gaza est alarmante. Ramesh Rajasingham, a déclaré mardi 27 février qu'au moins 576 000 personnes sont proches de la famine et 2,3 millions d'habitants dépendent d'une aide alimentaire "terriblement insuffisante" pour survivre. Il a également averti qu'une famine généralisée serait "presque inévitable" si aucune mesure n'est prise.

Dans le nord de la bande de Gaza, un enfant de moins de deux ans sur six souffre de malnutrition aiguë et d'émaciation. Cette partie a été la première cible de l'offensive israélienne après l'attaque surprise du Hamas dans le sud d'Israël le 7 octobre dernier.

Les habitants touchés de plein fouet par la guerre et la pénurie de fourniture ont collecté des sacs de denrées alimentaires ce mercredi 28 février. Ils portaient de grands sacs d'aide sur leur dos en marchant dans les rues détruites de la ville.

Ramesh Ramasingham a déclaré que les opérations militaires israéliennes, l'insécurité, les restrictions importantes imposées à l'entrée et à la livraison de biens essentiels, notamment la nourriture, l'eau et les médicaments, ont marqué un coup d'arrêt dans la production alimentaire et l'agriculture.

Ces facteurs ont également paralysé le secteur commercial, qui était l'un des principaux fournisseurs des besoins quotidiens des habitants à Gaza.