Ghana : le Parlement adopte un projet de loi anti-LGBTQ+

Le parlement ghanéen a adopté mercredi un projet de loi anti-LGBTQ+ très controversé, qui pourrait envoyer certaines personnes en prison pendant plus de dix ans.

Le projet de loi a été présenté au parlement il y a trois ans et criminalise les membres de la communauté LGBTQ+ ainsi que leurs sympathisants, y compris la promotion et le financement d'activités connexes et les démonstrations publiques d'affection.

S'adressant aux journalistes après l'adoption du projet de loi mercredi, l'un de ses auteurs, le député Sam George, s'est dit soulagé. "J'ai l'impression qu'on m'a enlevé un fardeau", a-t-il déclaré. Le projet de loi a été envoyé sur le bureau du Président pour être promulgué.

Ce pays d'Afrique de l'Ouest est généralement considéré comme plus respectueux des droits de l'homme que la plupart des pays africains, et le projet de loi a suscité la condamnation de la communauté internationale et des groupes de défense des droits.

Une coalition d'activistes a déclaré que le projet de loi violait les droits de l'homme fondamentaux.

"Ce projet de loi cherche à enfreindre, entre autres, les droits à la dignité, à la liberté d'expression, à la liberté d'association, à la liberté de participer à des processions, à la liberté académique, à l'égalité et à la non-discrimination", a déclaré le groupe dans un communiqué.

Les auteurs du projet de loi l'ont défendu en affirmant qu'il visait à assurer la protection des enfants et des personnes victimes d'abus.

Les députés qui ont proposé le projet de loi ont déclaré avoir consulté des chefs religieux influents lors de sa rédaction. Le Conseil chrétien du Ghana, la Conférence des évêques catholiques du Ghana et le principal imam du pays figurent parmi les partisans du projet de loi.