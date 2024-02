La Monusco entame son retrait de la RDC

La Mission de l'ONU en République démocratique du Congo (Monusco) amorce mercredi 28 février son retrait du pays, réclamé par Kinshasa, avec la remise officielle aux autorités congolaises de la première de ses bases du Sud-Kivu, dans l'est du pays.

Cette base, établie à Kamanyola en 2005, assurait la protection des civils et la sécurité des populations de la zone. Elle va désormais être gérée par la Police nationale congolaise.

La Monusco (ex-Monuc), qui compte actuellement environ 15 000 Casques bleus, est encore présente dans les trois provinces les plus troublées de la région, le Sud et le Nord-Kivu, ainsi que l'Ituri. L’ONU et Kinshasa disent avoir adopté un "plan de désengagement" en trois phases.

En janvier, le ministre congolais des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, avait déclaré souhaiter que le retrait soit complet à la fin de cette année. Le Conseil de sécurité n'a quant à lui pas fixé de date limite.

Après le départ de la MONUSCO, les Agences, Fonds et Programmes des Nations Unis poursuivront leur appui à la RDC, selon leur mandat respectif. La responsabilité en matière de protection des civils et de sécurité sera exclusivement celle du gouvernement congolais.