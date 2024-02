SWEDD 2024 : lancement du projet sur l'autonomisation des femmes

Le Comité Régional de Pilotage (CRP) du projet d’Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au Sahel (SWEDD) a débuté ce 26 février 2024, sa 7eme session ordinaire à Ouagadougou, au Burkina Faso.

Les coordinateurs pays du projet balisent le terrain avant la réunion du comité régional de pilotage prévu ce jeudi 29 Février 2024.

Il est question pour les 12 pays du SWEDD en tant qu'organe de gouvernance d’élire leur Président et Vice Président pour un an et surtout de répondre aux questions critiques portées à leur attention.

Pour cette réunion du Burkina, les discussions visent comme objectif la réussite de la problématique de rétention des filles à l’école à un taux de 96% dans la région.

"Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la question du maintien des filles à l'école et réduire au minimum le décrochage scolaire. Donc il y'a une étude qui a été conduite et qui montre quand même une certaine limite et nous voudrions donc que le comité de pilotage prenne une recommandation forte envers tous les ministères de l'éducation nationale et les familles, les communautés de leur pays", a déclaré Dr Nafissatou Diop, Directrice du secrétariat technique régional du projet SWEDD au sein du Fond des Nations Unies pour la Population (UNFPA).

Si le comité directeur du SWEDD doit trouver des recommandations fermes dans l'objectif de résoudre cette problématique, il faut dire que le Burkina Faso a réussi à implémenter les proposions de la première phase du Projet en vue du renforcement des compétences scolaires de plus de 430.000 jeunes filles.

"Je voudrais pour ceux-ci au titre de la composante 1 relative à la scolarisation des filles, mentionner que plus de 60.000 kits scolaires ont été acquis et mis à la disposition du ministère en charge de l'éducation nationale, que près de 40.000 filles vulnérables ont bénéficié d'appuis spécifiques, des bourses scolaires, des appuis en hébergement et des subventions à la cantine scolaire", a expliquéJean Robert Kargougou, ministre de la santé du Burkina.

L'objectif de cette rencontre est de faire le bilan de la mise en œuvre du SWEDD en 2023 et de tirer les enseignements, de partager les bonnes pratiques et de valider les plans de travail annuel 2024. Elle sera l'occasion d'évoquer les obstacles rencontrés dans la mise en œuvre du projet.