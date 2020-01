Le nouvel an chinois aux Etats-Unis

De la musique et des danses folkloriques, de l’opéra de Pékin ainsi que des spectacles d’arts martiaux, Saban Theater, à Beverly Hills aux USA, célèbrent le gala du nouvel an chinois, un rendez-vous annuel qui se déroule sur deux nuits dans la ville californienne.

L‘événement, mis sous le signe du rat cette année, vise à mettre en évidence les liens personnels, commerciaux, culturels et touristiques entre Beverly Hills et la Chine. Et laisse présager de beaux jours dans les relations entre la chine et les USA.

Le rat est le premier animal du cycle du zodiaque chinois. L’année qui lui est dédiée est considérée comme florissante pour les banquiers et les financiers.

Elle commence le vendredi 24 janvier 2020 et s’achèvera le 25 janvier 2021.Le “Festival, dit du printemps” est célébré dans des villes du monde entier, et Beverlli hills l’accueille pour la neuvième fois.