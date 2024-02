Soudan : le chef du HCR rend visite aux familles déplacées

Le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, a entrepris un voyage poignant à travers le Soudan, où il a rencontré des familles déchirées par le conflit dévastateur qui ravage le pays.

Chassées de leurs foyers et de leurs moyens de subsistance par les troubles actuels, ces familles endurent des difficultés inimaginables dans les camps de déplacés disséminés à travers le pays.

Alors que le conflit ravage le Soudan depuis dix longs mois, l'ampleur des déplacements est stupéfiante, avec près de 8 millions de personnes déracinées de leurs communautés, tant à l'intérieur des frontières soudanaises qu'au-delà, cherchant refuge dans les pays voisins tels que le Tchad, le Soudan du Sud, l'Égypte et la République centrafricaine. , et l'Éthiopie.

La violence incessante a non seulement brisé des vies, mais a également mis à genoux l'économie soudanaise et paralysé son secteur de la santé autrefois florissant. Les récentes escalades du conflit, notamment la prise de Wad Madani, la deuxième plus grande ville du Soudan, par les Forces de soutien rapide, ont exacerbé les souffrances de populations déjà vulnérables. Wad Madani a servi de sanctuaire à des centaines de milliers de personnes fuyant les violences à Khartoum et ailleurs, pour ensuite être à nouveau déplacées.

Lors de sa visite en Éthiopie et au Soudan, Grandi a été témoin des dures réalités auxquelles sont confrontées les familles déplacées à l'intérieur du pays. À Port-Soudan et à Kassala, dans l'est du Soudan, il a écouté leurs histoires, amplifiant leurs voix et appelant à un soutien urgent de la communauté internationale.

La majorité des familles déplacées se retrouvent confinées dans des camps de déplacés surpeuplés, dépendant de l’aide humanitaire et de la solidarité de leurs concitoyens soudanais aux prises avec la même crise. Dans des États comme Gedaref et Kassala, où des personnes déplacées continuent d’arriver en provenance de zones de conflit, le besoin d’aide est criant.

Le HCR reste fidèle à son engagement à fournir un soutien vital aux réfugiés et aux personnes déplacées à l’intérieur du pays (PDI) à travers le Soudan. Grâce à des séances de conseil, une assistance dans les procédures d'asile, des options de réinstallation, une aide juridique et financière et des références médicales, l'agence s'efforce d'alléger les souffrances des personnes touchées par la crise.

Dans une déclaration brutale, le HCR a souligné la situation humanitaire désastreuse au Soudan, exprimant de graves inquiétudes quant à la propagation potentielle de la violence à d'autres régions du pays. À mesure que le conflit fait rage, le sort des familles déplacées devient de plus en plus désespéré, soulignant le besoin urgent d’une intervention et d’un soutien internationaux soutenus.