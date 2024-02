Soudan : risque d'un afflux de migrants en Europe, selon l'ONU

L'Europe pourrait devoir faire face à un nouveau flux de migrants soudanais si un accord de cessez-le-feu n'est pas signé prochainement entre les parties belligérantes du Soudan et si les efforts de secours ne sont pas renforcés, a déclaré lundi le chef de l'agence des Nations unies pour les réfugiés.

"Les Européens s'inquiètent toujours des personnes qui traversent la Méditerranée. J'ai une mise en garde à leur adresser : s'ils ne soutiennent pas davantage les réfugiés qui quittent le Soudan, même les personnes déplacées à l'intérieur du pays, nous assisterons à des mouvements de population en direction de la Libye, de la Tunisie et de la Méditerranée", a déclaré Filippo Grandi. "Cela ne fait aucun doute."

Plus de 9 millions de personnes seraient déplacées à l'intérieur du Soudan et 1,5 million de réfugiés ont fui vers les pays voisins après dix mois d'affrontements entre l'armée soudanaise, dirigée par le général Abdel Fattah Burhane, et les Forces de soutien rapide, un puissant groupe paramilitaire commandé par le général Mohammed Hamdan Daglo.

Le conflit a éclaté en avril dernier dans la capitale, Khartoum, et s'est rapidement étendu à d'autres régions du pays.

M. Grandi a déclaré que plusieurs pays voisins du Soudan - le Tchad, la République centrafricaine, le Soudan du Sud et l'Éthiopie - ont leurs propres "fragilités" et ne seront pas en mesure d'apporter une aide suffisante aux réfugiés.

Il a ajouté que les réfugiés se déplaceraient davantage vers les pays du nord, comme la Tunisie, où l'on a constaté que certains d'entre eux prévoyaient de passer en Europe. "Lorsque les réfugiés sortent et qu'ils ne reçoivent pas suffisamment d'aide, ils vont plus loin", a déclaré M. Grandi.

Selon lui, la guerre au Soudan est en train de se fragmenter, avec un certain nombre de milices qui contrôlent des zones. "Les milices hésitent encore moins à commettre des abus sur les civils", a-t-il déclaré, laissant entendre que cela entraînerait encore plus de déplacements.

M. Grandi a également déclaré que les conflits dans des pays comme le Soudan, le République démocratique du Congo, l'Afghanistan et le Myanmar ne devraient pas être négligés pendant les guerres en Ukraine et à Gaza. "Gaza est une tragédie qui nécessite beaucoup d'attention et de ressources, mais cela ne doit pas se faire au détriment d'une autre crise majeure comme celle du Soudan", a-t-il déclaré.

M. Grandi s'est exprimé un jour après avoir visité le Soudan et l'Éthiopie, qui se remet d'un conflit de deux ans dans la région septentrionale du Tigré. Les Nations unies estiment qu'au moins 12 000 personnes ont été tuées dans le conflit soudanais, bien que des groupes de médecins locaux affirment que le bilan réel est bien plus élevé.

Les forces paramilitaires de Daglo semblent avoir eu le dessus au cours des trois derniers mois, leurs combattants progressant vers l'est et le nord de la ceinture centrale du Soudan. Les deux parties ont été accusées de crimes de guerre par les groupes de défense des droits de l'homme.

Les partenaires régionaux en Afrique ont tenté de mettre fin au conflit par la médiation, de même que l'Arabie saoudite et les États-Unis, qui ont facilité plusieurs séries de pourparlers indirects entre les parties belligérantes, mais qui n'ont pas abouti. Burhane et Daglo ne se sont toujours pas rencontrés en personne depuis le début du conflit.