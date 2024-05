Covid-19 : AstraZeneca demande le retrait complet de son vaccin

Le géant pharmaceutique AstraZeneca a demandé le retrait de l'autorisation européenne pour son vaccin contre la Covid-19, selon le régulateur européen des médicaments.

Dans une mise à jour publiée mercredi sur son site web, l'Agence européenne des médicaments a indiqué que l'approbation du vaccin Vaxzevria d'AstraZeneca avait été retirée "à la demande du détenteur de l'autorisation de mise sur le marché".

Le vaccin anti-Covid-19 d'AstraZeneca a reçu le feu vert de l'EMA en janvier 2021. Des dizaines de pays ont suspendu l'utilisation du vaccin après que des caillots sanguins inhabituels mais rares ont été détectés chez un petit nombre de personnes vaccinées. Le régulateur européen a conclu que le vaccin d'AstraZeneca n'augmentait pas le risque global de caillots, mais des doutes subsistent.

Les résultats partiels de son premier grand essai, sur lequel la Grande-Bretagne s'est appuyée pour autoriser le vaccin, ont été assombris par une erreur de fabrication que les chercheurs n'ont pas immédiatement reconnue. L'insuffisance des données relatives à la protection des personnes âgées par le vaccin a conduit certains pays à restreindre dans un premier temps son utilisation à des populations plus jeunes, avant de revenir sur leur décision.

Des milliards de doses du vaccin d'AstraZeneca ont été distribuées aux pays les plus pauvres dans le cadre d'un programme coordonné par les Nations unies, car il était moins cher et plus facile à produire et à distribuer. Mais des études ont ensuite suggéré que les vaccins à ARN messager plus coûteux fabriqués par Pfizer-BioNTech et Moderna offraient une meilleure protection contre la Covid-19 et ses nombreux variants, et la plupart des pays sont passés à ces vaccins.

En 2021, le programme national de vaccination contre le coronavirus du Royaume-Uni s'est fortement appuyé sur le vaccin d'AstraZeneca, qui a été largement développé par des scientifiques de l'Université d'Oxford avec un soutien financier important de la part du gouvernement. Mais même la Grande-Bretagne a ensuite acheté des vaccins à ARNm pour ses programmes de vaccination de rappel COVID et le vaccin d'AstraZeneca est aujourd'hui rarement utilisé dans le monde.