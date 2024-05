Niger : campagne de vaccination contre la méningite

Alors que le Niger est en proie à une épidémie de méningite, le pays tente d’immuniser la population contre la pathologie. La vaccination lancée en urgence par l’OMS a démarré à Niamey, point névralgique de l'épidémie.

Le Niger a enregistré fin avril, plus de 2000 cas pour 143 décès contre 1389 pour 72 décès à la même période l’année dernière selon l’Organisation mondiale de la santé. Soit une augmentation de 50 %.

"C'est une bonne initiative car la maladie est partout dans la ville de Niamey, donc ce n'est pas tout le monde qui a les moyens pour payer la vaccination. Donc comme on nous a fait cela gratuitement c'est une bonne initiative et c'est bien pour beaucoup d'autres plans car il y a aussi beaucoup d'autres maladies comme l’hépatite. Donc on peut aussi vacciner la population gratuitement contre ça", a déclaré Amina Boubacar, habitante de Niamey.

Une gratuité qui incite donc à se faire vacciner. Des familles ont donc pris d’assaut les centres de vaccination pour recevoir le précieux liquide.

"Tout le monde attend la vaccination. On a commencé par les écoles aux premiers jours en date de jeudi et vendredi, après samedi et dimanche nous sommes rentrés dans les quartiers. La population vient et nous et faisons sereinement, nous n'avons pas de problème jusqu'à maintenant", raconte Abdou Mamou Siddo, infirmière.

Après 4 jours, les équipes mobiles dédiées à l’opération disent avoir vacciné plus de 1000 personnes dans la capitale.

"En 2024 au plan nationale, la région de Niamey est celle qui a notifiée le plus de cas de méningite avec 3 districts sanitaires ayant franchi le seuil épidémique. Cette situation a justifié l'introduction par le ministère de la santé publique de la population et des affaires sociales auprès du groupe de coordination international LCG d'une requête d'appui pour l'organisation d'une réponse vaccinale dans tous les 5 districts sanitaire de la région", explique Sahabi Assoumane, secrétaire général du gouvernorat de Niamey.

Outre Niamey, l’épidémie touche aussi les villes d'Agadez, Dosso et Zinder.