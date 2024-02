Tunisie : au moins 13 migrants soudanais noyés dans un naufrage

Au moins 13 migrants soudanais sont morts et 27 autres sont portés disparus après le naufrage de leur petite embarcation métallique jeudi au large des côtes tunisiennes, alors qu'ils tentaient de traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Europe, selon les autorités locales.

Les garde-côtes tunisiens n'ont pu sauver que deux personnes de l'embarcation chavirée à 14 km de la côte du port de Chebba, et sont à la recherche des disparus, a déclaré le porte-parole du tribunal régional, Farid Ben Jha. Les survivants ont déclaré que 42 personnes au total se trouvaient à bord, toutes originaires du Soudan.

Ils ont indiqué que le groupe était parti de la côte de Sfax, un point de départ habituel pour les traversées illégales de la Méditerranée en direction de l'Italie. Le bateau a coulé peu après avoir pris la mer, a indiqué M. Ben Jha.

Les tentatives de migration de ce type se sont multipliées récemment à partir de la Tunisie, tant de la part de Tunisiens que de personnes originaires d'autres régions d'Afrique.

Le mois dernier, les militants de la cause migratoire ont tiré la sonnette d'alarme concernant les expulsions massives et les arrestations arbitraires de migrants en Tunisie, où les autorités voient arriver de plus en plus de migrants qui tentent la traversée de la Méditerranée entre ce pays d'Afrique du Nord et l'Europe.

Le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux a cité des témoignages indiquant que la situation était devenue particulièrement grave aux frontières de la Tunisie avec la Libye et l'Algérie, ainsi qu'autour de Sfax, la deuxième ville la plus peuplée du pays, située à 188 km de l'île italienne de Lampedusa.