Afrique du Sud : le bilan monte à 7 morts dans l'effondrement d'immeuble

L’effondrement lundi d’un immeuble en construction à George, en Afrique du Sud, a fait au moins 7 morts. Si plusieurs ouvriers du chantier ont été extirpés des gravats, des dizaines d’autres manquent à l’appel.

Les opérations de secours jugées délicates se poursuivaient mardi.

"Tout d'abord, nous procédons à ce que nous appelons une analyse de ligne. Vous marchez dans toute la zone afin de détecter d’éventuelles cris de victimes. Nous avons effectivement entendu des gens crier dans les décombres. C'était donc le premier point, puis les chiens interviennent et procèdent à une vérification. Une fois que les chiens ont identifié une personne, nous disposons d'un équipement de haute technologie qui nous permet de trianguler et de localiser l'endroit où la victime est piégée, et à partir de là, nous commençons à travailler. C'est très, très difficile si vous travaillez avec des brise-bétons, des foreuses et ce genre de choses'', a déclaré Colin Deiner, directeur en chef des services des catastrophes de la province du Cap-Occidental.

Au total 75 personnes travaillaient sur ce chantier. La police sud-africaine a ouvert une enquête pour déterminer les causes de l’effondrement.